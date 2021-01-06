سياسة
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بعد فوز مرشحهم بجورجيا.. الديمقراطيون يسيطرون على الكونغرس بغرفتيه
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الحزب الديمقراطي فاز بأغلبية أعضاء الكونغرس بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بعد إعلان المرشح الديمقراطي جون أوسوف الأربعاء فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ على منافسه الجمهوري ديفيد بيريو بولاية جورجيا.
بعد فوز مرشحهم بجورجيا.. الديمقراطيون يسيطرون على الكونغرس بغرفتيه
وسائل إعلام أمريكية تعلن فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في الكونغرس بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ / AA
6 يناير 2021

فاز الحزب الديمقراطي الأمريكي الأربعاء بالكونغرس بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حسب إعلام محلي.

يأتي ذلك إثر إعلان المرشح الديمقراطي جون أوسوف الأربعاء فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ على منافسه الجمهوري ديفيد بيريو بولاية جورجيا.

وذكر موقع قناة الحرة الأمريكية أن المرشح الديمقراطي جون أوسوف أعلن فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ على منافسه الجمهوري ديفيد بيريو.

وأضاف أنه في حال تأكدت النتائج بشكل رسمي، فإن ذلك يعني سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، في خطوة حاسمة لبداية ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.

والثلاثاء أُعلِن فوز المرشح الديمقراطي الآخر رافاييل وارنوك على الجمهورية كيلي لوفلير في الانتخابات الفرعية بجورجيا، حسب الموقع نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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