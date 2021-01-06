فاز الحزب الديمقراطي الأمريكي الأربعاء بالكونغرس بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حسب إعلام محلي.

يأتي ذلك إثر إعلان المرشح الديمقراطي جون أوسوف الأربعاء فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ على منافسه الجمهوري ديفيد بيريو بولاية جورجيا.

وذكر موقع قناة الحرة الأمريكية أن المرشح الديمقراطي جون أوسوف أعلن فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ على منافسه الجمهوري ديفيد بيريو.

وأضاف أنه في حال تأكدت النتائج بشكل رسمي، فإن ذلك يعني سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، في خطوة حاسمة لبداية ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.

والثلاثاء أُعلِن فوز المرشح الديمقراطي الآخر رافاييل وارنوك على الجمهورية كيلي لوفلير في الانتخابات الفرعية بجورجيا، حسب الموقع نفسه.