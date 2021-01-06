سياسة
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خطيب الأقصى لـTRT عربي: سنقف بالمرصاد أمام أي مخططات تستهدف "الأقصى"
أكّد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في حديث لـTRT عربي أنهم لن يصمتوا أمام أي مخططات تستهدف المسجد الأقصى. جاء ذلك في تعليقه على أخبار تداولتها مؤخراً وسائل إعلام إسرائيلية، بخصوص خطط لهدم المسجد الأقصى وإقامة "الهيكل" اليهودي المزعوم.
خطيب الأقصى لـTRT عربي: سنقف بالمرصاد أمام أي مخططات تستهدف "الأقصى"
صبري يؤكد أن المخططات التي تستهدف المسجد الأقصى لن تُقابَل بالصمت / AA
6 يناير 2021

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الأربعاء إن "الجماعات اليهودية حين تفكر بمخطط ما تُسرِّب أخباره لوسائل الإعلام الإسرائيلية، محاولة بذلك جس النبض وردة فعل الفلسطينيين والمسلمين بشكل عام، وهذا ما حصل في المخطط"، في إشارة إلى أخبار جرى تداولها مؤخراً بخصوص خطط لهدم المسجد الأقصى وإقامة "الهيكل" المزعوم.

وأضاف صبري في حديث لـTRT عربي: "لن نسكت على أي مس للأقصى ونحن مطمئنون إلى أن مسلمي العالم سيقفون إلى جانبنا، لأننا نعرف أن المسلمين جميعاً معلقة قلوبهم بالأقصى بغض النظر عن الأنظمة الحاكمة ولديهم استعداد للدفاع عن المسجد".

وأكد صبري أن هذا الاقتراح "الإجرامي هو جزء من مخططات عدوانية تؤكد أطماع اليهود اللا محدودة التي تزداد يوماً بعد يوم في القدس والمقدسات الإسلامية".

ورأى خطيب المسجد الأقصى أن الاحتلال يعتمد بشكل كبير على التطبيع والدعم الأمريكي لتحقيق أهدافه العنصرية والعدوانية ضد المسجد الأقصى.

وأضاف: "نحن بالمرصاد (لهذه المخططات)"، مشدداً على أن "ما حدث عام 2017 من مقاومة شعبية للبوابات الإلكترونية وما حدث عام 2019 من حماية لباب الرحمة سيظل يحدث ضد أي مخطط تهويدي استيطاني".

وعن أسباب طرح هذا المخطط قال صبري إن "الجماعات اليهودية تضع مخططاتها الرهيبة والكبيرة وتطرحها بقوة من أجل أن نتنازل نحن لما هو أقل، مثل أن نسمح لهم باقتحام الأقصى والصلاة فيه، وتكون بذلك قد حققت إنجازاً بذلك ووضعتنا في مساومة ومفاوضات لن نقبل بها يوماً"، مؤكداً حذرهم الشديد من تلك المخططات.

وأضاف: "حتى الآن اليهود لم يستطيعوا أن يحددوا مكان هيكلهم وقد أجروا حفريات وترتيبات وأنفقوا الملايين للحصول على حجر واحد له علاقة بالتاريخ العبري القديم ولم يجدوا، فكيف حكموا بأن الهيكل تحت الأقصى؟!".

واختتم صبري حديثه بتأكيد الرواية الإسلامية ورفضه الرواية الإسرائيلية، قائلاً: "وجودنا هنا بقرار رباني وليس بقرار من هيئة الأمم ولا مجلس الأمن، وبالتالي فإن قرارنا رباطي برعاية ربانية، وقراراتنا أقوى من قرارات ترمب وقرارات البشر.. لن نستسلم للتطبيع وللمؤامرات، ونحن متمسكون بحقنا ولدينا استعداد للدفاع".

مصدر:TRT عربي
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