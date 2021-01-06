سياسة
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أردوغان: تركيا وألبانيا تتطلعان إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي
قال الرئيس التركي إن بلاده تتطلع إلى الارتقاء بتعاونها الاقتصادي مع ألبانيا نحو مستوى جديد. من جانبه قال رئيس الوزراء الألباني إنه لمس خلال لقائه الرئيس التركي إرادة قوية لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
أردوغان: تركيا وألبانيا تتطلعان إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي
أردوغان: تركيا وألبانيا إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي / AA
6 يناير 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتطلع إلى الارتقاء بتعاونها الاقتصادي مع ألبانيا نحو مستوى جديد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الذي يزور تركيا الأربعاء.

وأضاف أردوغان: "نخطط لزيادة الاستثمارات في مجالَي البنية التحتية والسياحة في ألبانيا".

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده ستدعم بناء مستشفى في ألبانيا.

وأضاف: "لن نسمح لتنظيم كولن الإرهابي بأن يسمّم العلاقات التركية-الألبانية".

من جانبه قال رئيس الوزراء الألباني إنه لمس خلال لقائه الرئيس التركي إرادة قوية لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وأعرب راما عن شكره للرئيس التركي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. ولفت إلى أن زيارته الحالية إلى تركيا الصديقة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق له زيارتها.

و أضاف: "لمسنا مع الوفد المرافق لي إرادة قوية لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين".

كما شكر راما الشعب التركي على الدعم الذي قدمه خلال الزلازل التي ضربت بلاده، وعلى الوقوف إلى جانبها دائماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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