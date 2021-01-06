سياسة
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الأربعاء الساخن.. أنصار ترمب يقتحمون الكونغرس وحظر للتجوُّل بواشنطن
فرضت رئيسة بلدية واشنطن حظراً للتجول الأربعاء يشمل كامل المدينة، إثر تجاوز متظاهرين داعمين للرئيس المنتهية ولايته ترمب حواجز الأمن في مبنى الكونغرس. وأغلقت السلطات الأمريكية مبنى الكونغرس إثر اشتباك بين أنصار ترمب وقوات الأمن خارجه.
الأربعاء الساخن.. أنصار ترمب يقتحمون الكونغرس وحظر للتجوُّل بواشنطن
احتشد عدد من أنصار  الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب أمام مبنى الكونغرس في واشنطن رفضاً لنتائج الانتخابات / Reuters
6 يناير 2021

فرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظراً للتجول الأربعاء يشمل كامل المدينة، إثر تجاوز متظاهرين داعمين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب حواجز الأمن في مبنى الكونغرس.

ويبدأ سريان الحظر عند الساعة السادسة مساءً (23,00 ت.غ)، وجاء القرار بعدما تقدَّم آلاف المتظاهرين نحو مقر الكونغرس، ما أجبر المشرِّعين على رفع جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. ويتواصل حظر التجول حتى الساعة السادسة صباح الخميس.

وأغلقت السلطات الأمريكية مبنى الكونغرس إثر اشتباك بين أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب وقوات الأمن خارجه، حسب إعلام محلي.

يأتي ذلك مع بدء الكونغرس جلسة لفرز أصوات المجمع الانتخابي وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن أنصار الرئيس ترمب اشتبكوا مع عناصر الشرطة أمام مبنى الكونغرس خلال محاولتهم اقتحامه.

وأشارت الوكالة إلى رش الشرطة رذاذ الفلفل على المحتجين لإبعادهم وإجلائهم من مبنى الكونغرس.

وأوضحت أنه جرى إغلاق مبنى الكونغرس، بينما يجتمع أعضاؤه في الداخل للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقبيل بدء جلسة التصديق خرج الرئيس ترمب أمام أنصاره وأكد لهم أنه لن يستسلم ولن يعترف بخسارته الانتخابات.

ثم توجَّه ترمب إلى جانب أنصاره للاحتشاد أمام مبنى الكونغرس قبيل بدء الجلسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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