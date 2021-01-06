سياسة
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أنقرة: نتابع بقلق ما يحدث بواشنطن وندعو لضبط النفس
أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً أعربت فيها عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في العاصمة الأمريكية واشنطن التي وصلت إلى درجة اقتحام مبنى الكونغرس من قِبل متظاهرين مؤيدين لترمب، ودعت الأطراف االمعنية للتهدئة وضبط النفس.
أنقرة: نتابع بقلق ما يحدث بواشنطن وندعو لضبط النفس
وزارة االخارجية التركية تعرب عن قلق أنقرة إزاء الأحداث الجارية في الولايات المتحدة وتدعو جميع الأطراف المعنية لضبط النفس / AFP
6 يناير 2021

دعت أنقرة الأربعاء جميع الأطراف المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية للتهدئة وضبط النفس، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نتابع بقلق التطورات الداخلية التي وصلت إلى درجة محاولة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل المتظاهرين".

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف في الولايات المتحدة للتهدئة وضبط النفس ونثق بأن البلاد ستتجاوز هذه الأزمة السياسية الداخلية بنضج".

وأوصى البيان المواطنين الأتراك في الولايات المتحدة بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وأماكن التظاهرات.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية شهد الكونغرس اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار الرئيس دونالد ترمب، إثر محاولتهم اقتحام مبنى الكونغرس.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وإبعادهم خارج مبنى الكونغرس.

وجاءت محاولة الاقتحام خلال انعقاد جلسة للكونغرس للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وأدّت الأحداث إلى تعليق اجتماع أعضاء الكونغرس وإغلاق المبنى، وسط دعوات لنشر الحرس الوطني لوقف الاضطرابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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