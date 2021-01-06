دعت أنقرة الأربعاء جميع الأطراف المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية للتهدئة وضبط النفس، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نتابع بقلق التطورات الداخلية التي وصلت إلى درجة محاولة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل المتظاهرين".

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف في الولايات المتحدة للتهدئة وضبط النفس ونثق بأن البلاد ستتجاوز هذه الأزمة السياسية الداخلية بنضج".

وأوصى البيان المواطنين الأتراك في الولايات المتحدة بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وأماكن التظاهرات.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية شهد الكونغرس اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار الرئيس دونالد ترمب، إثر محاولتهم اقتحام مبنى الكونغرس.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وإبعادهم خارج مبنى الكونغرس.

وجاءت محاولة الاقتحام خلال انعقاد جلسة للكونغرس للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وأدّت الأحداث إلى تعليق اجتماع أعضاء الكونغرس وإغلاق المبنى، وسط دعوات لنشر الحرس الوطني لوقف الاضطرابات.