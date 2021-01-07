أهم الأحداث:

أنصار ترمب يقتحمون مبنى الكونغرس، وبعض أعضائه يصفون الأحداث بـ"محاولة انقلاب".. وإسرائيل تكشف عن مقتل 14 من مواطنيها بصواريخ صدّام حسين بعد 30 عاماً

الجديد على TRT عربي:

إسرائيل تجرِّب القبة الحديدية على الفلسطينيين وتستغل الأزمات الدولية لبيعها

"نُخبة" فرنسا والاستغلال الجنسي للقاصرين.. ما قصة أوليفيي دوهاميل؟

شاهد!

أولى معارك الحرب التركية-اليونانية.. ماذا تعرف عن معركة إينونو الأولى؟

أنصار ترمب يقتحمون مبنى الكونغرس

اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب الأربعاء، مبنى الكونغرس واشتبكوا مع رجال الأمن وأصابوا عدداً منهم، بعد أن تطورت مظاهرة كانوا يقيمونها أمام المبنى إلى أحداث شغب وعنف، إثر تجاوز متظاهرين داعمين لترمب حواجز الأمن. [TRT عربي]

يأتي ذلك مع وقف الكونغرس جلسةً لفرز أصوات المجمع الانتخابي، فيما أعلنت السلطات إغلاق الكونغرس مؤقتاً، بالتزامن مع إعلان رئيسة بلدية واشنطن حظراً للتجوال يبدأ عند السادسة مساءً بالتوقيت المحلي. [TRT عربي]

وأعلن البيت الأبيض وحاكم ولاية فرجينيا أن وحدات من الحرس الوطني تحركت إلى واشنطن للمساعدة على حفظ الأمن، فيما دعا الرئيس المنتخب جو بايدن الرئيس ترمب إلى الظهور على الهواء مباشرة والمطالبة بإنهاء حصار الكونغرس. [TRT عربي]

بعد 30 عاماً.. إسرائيل تكشف عن مقتل 14 من مواطنيها بصواريخ صدام حسين

كشف أرشيف الجيش الإسرائيلي الأربعاء لأول مرة معلومات ومقاطع فيديو لآثار خلَّفها قصف الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لإسرائيل، بصواريخ سكود خلال حرب الخليج الثانية قبل 30 عاماً، مما أسفر عن مقتل 14 من مواطنيها. [TRT عربي]

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي نشرت تقرير أرشيف الجيش الإسرائيلي، فإن المخاوف الرئيسية في إسرائيل آنذاك كانت من استخدام صدام حسين أسلحة كيماوية في هجماته. [TRT عربي]

وابتداءً من 18 يناير/كانون الثاني حتى 25 فبراير/شباط 1991 سقط على إسرائيل 43 صاروخاً في 19 هجوماً صاروخياً، انطلاقاً من غربي العراق، حسب المصدر ذاته. [الأناضول]