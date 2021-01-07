سياسة
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في إجراء غير مسبوق.. تويتر وفيسبوك يجمّدان حساب ترمب ويهدّدان بغلقه نهائياً
أعلن موقع تويتر تجميد حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، وهدّد بإغلاقه نهائياً إذا لم يتوقف عن خرق سياسة الموقع، بعد نشر فيديو اعتبرته منصّات تويتر وفيسبوك ويوتيوب "تحريضاً على العنف"، وقامت بحذفه.
في إجراء غير مسبوق.. تويتر وفيسبوك يجمّدان حساب ترمب ويهدّدان بغلقه نهائياً
نشر ترمب فيديو ناشد فيه أنصاره إثر اقتحامهم الكونغرس "العودة إلى ديارهم" لكنه كرّر مزاعم "سرقة الانتخابات"  / Reuters
7 يناير 2021

حجب تويتر تغريدات لدونالد ترمب وجمّد حسابه لمدّة 12 ساعة، وهدّد بغلقه نهائياً في حال استمرّ الرئيس المنتهية ولايته في انتهاك قواعد الاستخدام المتعلّقة بالنزاهة المدنية، في إجراءات غير مسبوقة لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول الأربعاء.

وأوضح تويتر في منشور أنّه "نتيجة للوضع العنيف غير المسبوق والمستمرّ في العاصمة واشنطن، فقد طلبنا من دونالد ترمب إزالة ثلاث تغريدات نشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكرّرة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية"، محذراً من أنّه "إذا لم تتم إزالة التغريدات، فسيظلّ الحساب مغلقاً".

وتابع المنشور "إذا استمرّ خرق ترمب لقواعد تويتر في المستقبل، سيتم غلق حسابه بشكل دائم".

من جانبه، قالت وسائل إعلام أمريكية إن موقع فيسبوك يحظر صفحة دونالد ترمب عن النشر لمدة 24 ساعة.

ونشر ترمب مقطع فيديو ناشد فيه أنصاره إثر اقتحامهم مقرّ الكونغرس "العودة إلى ديارهم" لكنّه كرّر مزاعمه بأنّ الانتخابات "سُرقت" منه.

وحذف موقعا فيسبوك ويوتيوب هذا الفيديو أيضاً.

وقال نائب رئيس وحدة النزاهة في فيسبوك جاي روزن: إنّ "هذه حالة طارئة، ونحن نتّخذ إجراءات طارئة مناسبة لها، بما في ذلك حذف فيديو الرئيس ترمب".

وأضاف في تغريدة على تويتر: "لقد حذفناه لأنّنا نعتقد أنّه يساهم في تأجيج العنف بدلاً من تقليله".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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