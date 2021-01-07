سياسة
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مسؤولون يستقيلون وآخرون يدرسون الأمر احتجاجاً على أحداث الكونغرس
استقال مسؤولان بإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، واثنتان من كبار مساعدي السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب، فيما يبحث آخرون الالتحاق بهم، احتجاجاً على أحداث اقتحام الكونغرس.
مسؤولون يستقيلون وآخرون يدرسون الأمر احتجاجاً على أحداث الكونغرس
الكونغرس / AA
7 يناير 2021

قالت مصادر مطلعة إن اثنتين من كبار مساعدي السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب، استقالتا الأربعاء في أعقاب العنف في مبنى الكونغرس، فيما يفكر مسؤولون كبار آخرون في البيت الأبيض في الاستقالة، بينهم روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي، بعد أن استقال نائبه مات بوتينغر، حسب بلومبيرغ.

وأعلنت ستيفاني غريشام كبيرة موظفي عقيلة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، استقالتها بعد اقتحام الكونغرس، حسب وكالة أسوشيتد برس. كذلك أعلنت سارة ماثيوز، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، استقالتها.

وقالت ماثيوز في بيان، إن "الولايات المتحدة تستحقّ انتقالاً سلمياً للسلطة".

واستقال مسؤولان بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من منصبيهما الأربعاء، احتجاجاً على أحداث اقتحام الكونغرس، فيما يبحث آخرون الخطوة ذاتها.

وفي سياق متصل، كشفت شبكة CNN الإخبارية بحث مسؤولين آخرين تقديم استقالاتهم، ومنهم مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ونائب كبير موظفي البيت الأبيض كريس ليدل.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهد مبنى الكونغرس الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترمب اقتحموا المبنى.

وجاء الاقتحام في أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وأدت الأحداث إلى مقتل امرأة جراء إطلاق نار، وتعليق اجتماع أعضاء الكونغرس لنحو 6 ساعات، قبل استئنافه لاحقاً، فيما نُشرَت قوات من الحرس الوطني لوقف الاضطرابات، وفُرض حظر تجوال ليلي بواشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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