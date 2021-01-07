سياسة
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النظام السوري يعلن تصديه لـ"عدوان" إسرائيلي جنوب دمشق
قال النظام السوري إنه تصدى لـ"عدوان إسرائيلي" على جنوب العاصمة دمشق، دون أن يشير إلى وجود خسائر.
النظام السوري يعلن تصديه لـ"عدوان" إسرائيلي جنوب دمشق
صورة أرشيفية لقصف إسرائيلي سابق على سوريا / AA
7 يناير 2021

أعلن النظام السوري مساء الأربعاء، أنه تصدى لـ"عدوان إسرائيلي" على جنوب العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة "سانا" للأنباء التابعة للنظام، بأن "دوي انفجارات سُمع في سماء جنوب دمشق".

وأضافت: "وسائط دفاعنا الجوي تتصدّى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية"، دون أن تشير إلى وجود خسائر.

ولم يصدر على الفور تعقيب إسرائيلي على ما ذكرته "سانا".

ومنذ سنوات تتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، من حين إلى آخر، لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع لقواته وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، إذ تقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه "التموضع العسكري الإيراني" هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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