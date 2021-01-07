أعلن النظام السوري مساء الأربعاء، أنه تصدى لـ"عدوان إسرائيلي" على جنوب العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة "سانا" للأنباء التابعة للنظام، بأن "دوي انفجارات سُمع في سماء جنوب دمشق".

وأضافت: "وسائط دفاعنا الجوي تتصدّى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية"، دون أن تشير إلى وجود خسائر.

ولم يصدر على الفور تعقيب إسرائيلي على ما ذكرته "سانا".

ومنذ سنوات تتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، من حين إلى آخر، لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع لقواته وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، إذ تقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه "التموضع العسكري الإيراني" هناك.