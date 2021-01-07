قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن جو بايدن هو مَن فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وإن المفوضية تنتظر بفارغ الصبر العمل معه.

جاء ذلك في معرض تعليقها عبر تويتر، على اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترمب، مبنى الكونغرس في أثناء انعقاد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

واقتبست دير لاين في تغريدتها تصريح بايدن الذي قال فيه: "أمريكا أفضل بكثير مما نشاهده اليوم".

وأكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مؤسسات ديمقراطية قوية، مشيرة إلى ضرورة تسليم السلطة بشكل سلمي.

كما دعت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام الأطر الديمقراطية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، إن الاحتجاجات التي حدثت أمام مبنى الكونغرس لا تعكس الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ماكرون في تغريدة على تويتر، أن الديمقراطية الأمريكية تُعَدّ من أعرق الديمقراطيات في العالم، وأن ما فعله مناصرو ترمب يسيء إلى الفكر الديمقراطي العالمي.

غوتيريش يدعو إلى احترام الديمقراطية

من جانبه، دعا الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، "القادة السياسيين" في واشنطن إلى "احترام العملية الديمقراطية وسيادة القانون"، فيما أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن القلق العميق إزاء الهجوم على الديمقراطية بالولايات المتحدة.

وقال غوتيريش في بيان: "أشعر بالحزن جرَّاء الأحداث التي وقعت في مبنى الكابيتول (الكونغرس) في واشنطن".

وأضاف: "في مثل هذه الظروف، من المهمّ أن يُقنِع القادة السياسيون أتباعهم بضرورة الامتناع عن العنف، وكذلك احترام العملية الديمقراطية وسيادة القانون".

وأعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن القلق العميق إزاء الهجوم على الديمقراطية بالولايات المتحدة.

وقال ترودو في تغريدة، إن "الكنديين يشعرون بقلق وحزن عميقَين من الهجوم على الديمقراطية في الولايات المتحدة"، مشدداً على أن "العنف لن ينجح في إلغاء إرادة الشعب".

بريطانيا تدعو إلى انتقال سلمي

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحداث أمام الكونغرس الأمريكي بأنها "مخزية"، ودعا إلى انتقال سلمي ومنظم للسلطة في الولايات المتحدة.

وقال جونسون في تغريدة له على تويتر، إن الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية على مستوى العالم، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن تسليم السلطة بطريقة منظمة وسلمية في الولايات المتحدة يتمتع بأهمية كبيرة.

تركيا: نتابع بقلق ما يجري في واشنطن

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنهم يتابعون بقلق ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى اقتحام متظاهرين مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن.

ونشر قالن تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها باللغتين التركية والإنجليزية: "نتابع بقلق المستجدات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي بيان الأربعاء، قالت وزارة الخارجية التركية: "نتابع بقلق التطورات الداخلية التي بلغت حد محاولة اقتحام المتظاهرين مبنى الكونغرس الأمريكي".

وأوصى البيان المواطنين الأتراك في الولايات المتحدة بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وأماكن التظاهرات.

ودعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى التهدئة، على خلفية أحداث العنف التي شهدها مبنى الكونغرس.

وفي سابقة خطيرة في الحياة السياسية الأمريكية، شهد مبنى الكونغرس الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترمب اقتحموا المبنى.

وجاء الاقتحام في أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه، وعُلّقت الجلسة لمدة ست ساعات.

من جهته أعلن روبرت كونتي، رئيس شرطة العاصمة الأمريكية و اشنطن، مصرع 4 أشخاص خلال الاحتجاجات أمام الكونغرس.

وأوضح كونتي في تصريح صحفي، أنه اعتُقل 52 شخصاً، بعد أن اقتحم أنصار ترمب مبنى الكونغرس.