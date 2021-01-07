أكد حاكم نيويورك أندرو كومو فجر الخميس، أنه سيُرسَل ألف عنصر من الحرس الوطني من نيويورك إلى واشنطن للمساعدة على توطيد الأمن بالعاصمة.

وقال كومو في تغريدة على تويتر: "بناءً على طلب الحرس الوطني الأمريكي، سأرسل ألف عنصر من نيويورك إلى العاصمة لمدة تصل إلى أسبوعين".

وأوضح كومو أن الهدف من إرسال إرسال عناصر الحرس الوطني إلى واشنطن، هو تأمين الانتقال السلمي للسلطة الرئاسية.

وفي وقت سابق، استأنف الكونغرس الأمريكي بغرفتيه النواب والشيوخ جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية بعد توقُّف دام ست ساعات إثر اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهد مبنى الكونغرس الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا المبنى.

وجاء الاقتحام في أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه، وعُلّقت الجلسة لمدة ست ساعات.

من جهته أعلن روبرت كونتي، رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، مصرع 4 أشخاص خلال الاحتجاجات أمام الكونغرس.

وأوضح كونتي في تصريح صحفي، أنه اعتُقل 52 شخصاً، بعد أن اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونغرس.