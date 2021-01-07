سياسة
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تركيا تدعو إلى ضبط النفس في أمريكا واحترام سيادة القانون والإرادة الشعبية
أكد حزب العدالة والتنمية التركي أن على الجميع قبول نتائج الانتخابات الأمريكية، مشيراً إلى أن الأفعال التي لا تعترف بالقانون ونتائج الانتخابات النهائية ليست مشروعة، فيما دعت الخارجية التركية إلى التهدئة وضبط النفس.
تركيا تدعو إلى ضبط النفس في أمريكا واحترام سيادة القانون والإرادة الشعبية
أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس الأمريكي  / Reuters
7 يناير 2021

دعت الخارجية التركية وحزب العدالة والتنمية إلى التهدئة وضبط النفس في الولايات المتحدة، وضرورة احترام القانون.

وقال حزب العدالة والتنمية التركي، إن الاحتجاجات التي لم تعترف بنتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية ولجأت إلى العنف "خاطئة وغير قانونية"، داعياً الجميع إلى احترام القيم الديمقراطية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم الحزب عمر جليك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخميس، على خلفية اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترمب مبنى الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.

وأكد جليك أن على الجميع قبول نتائج الانتخابات، مؤكداً أن الأفعال التي لا تعترف بالقانون ونتائج الانتخابات النهائية ليست مشروعة.

وتابع: "إن جعل العمليات والمؤسسات الديمقراطية هشة هو أكبر ضرر يمكن إلحاقه بالمجتمع والعالم، فاللجوء إلى العنف لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال".

وشدّد قائلاً: "على الجميع الامتثال للقانون وسيادة الإرادة الشعبية".

وأوضح أن معارضة سيادة العمليات الديمقراطية أمر غير مشروع، مؤكداً أن "العنف لم يكن أبداً وسيلة لتحقيق العدالة".

في سياق متصل، دعت الخارجية التركية جميع الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى التهدئة وضبط النفس، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد.

وفي بيان الأربعاء، قالت وزارة الخارجية: "نتابع بقلق التطورات الداخلية التي بلغت حد محاولة اقتحام المتظاهرين مبنى الكونغرس الأمريكي".

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف في الولايات المتحدة إلى التهدئة وضبط النفس، ونثق أن البلاد ستتجاوز هذه الأزمة السياسية الداخلية بنضج".

وأوصى البيان المواطنين الأتراك في الولايات المتحدة بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وأماكن التظاهرات.

وفي سابقة خطيرة في الحياة السياسية الأمريكية، شهد الكونغرس اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجّين من أنصار الرئيس دونالد ترمب إثر محاولتهم اقتحام مبنى الكونغرس.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وإبعادهم خارج مبنى الكونغرس.

وجاءت محاولة الاقتحام في أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وأدّت الأحداث إلى تعليق اجتماع أعضاء الكونغرس، وإغلاق المبنى، وسط دعوات لنشر الحرس الوطني لوقف الاضطرابات.

وجاء الاقتحام في أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه، وعُلّقت الجلسة لمدة ست ساعات.

من جهته، أعلن روبرت كونتي، رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، مصرع 4 أشخاص خلال الاحتجاجات أمام الكونغرس.

وأوضح كونتي في تصريح صحفي، أنه اعتُقل 52 شخصاً، بعد أن اقتحم أنصار ترمب مبنى الكونغرس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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