سياسة
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الكونغرس يصدّق رسمياً على فوز بايدن.. وترمب يتعهد بانتقال منظم للسلطة
أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، عن موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، مما يمهّد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري. بدوره، تَعهَّد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بانتقال منظَّم للسلطة.
الكونغرس يصدّق رسمياً على فوز بايدن.. وترمب يتعهد بانتقال منظم للسلطة
تصديق الكونغرس يمهّد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري / Reuters
7 يناير 2021

صدّق الكونغرس الأمريكي الخميس، رسمياً على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة.

وأعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي عن موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، مما يمهّد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبدوره، تعهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بانتقال منظَّم للسلطة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض على تويتر نقلا عن ترمب "رغم أني لا أتفق إطلاقاً مع نتيجة الانتخابات، سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير".

وجاء هذا التصديق بعد تعليق لجلسة الكونغرس استمر 6 ساعات على خلفية اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترمب مقره، في فوضى أدت إلى مقتل 4 أشخاص.

وقبل تعليق جلسته، لم يتمكن الكونغرس من فرز سوى 12 من أصوات المجمع الانتخابي البالغة 538.

واعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، أن ترمب يتحمل المسؤولية الكاملة عن أعمال العنف التي وقعت الأربعاء، مشيراً إلى أن الأحداث التي شهدتها واشنطن لم تكن لتحدث لولا وجوده.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهد مبنى الكونغرس الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجّين من أنصار ترمب اقتحموا المبنى.

وجاء الاقتحام في أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وأدت الأحداث إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 52 آخرين، حسبما صرحت شرطة واشنطن، فيما نُشرت قوات من الحرس الوطني لوقف الاضطرابات، وفُرض حظر تجوال ليلي بواشنطن.

ودخل حظر التجوال المعلن في العاصمة واشنطن حيز التنفيذ، إلا أن عشرات من أنصار ترمب خرقوه، فاستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وفرض الحظر بالقوة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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