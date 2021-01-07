سياسة
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محكمة عراقية تصدر مذكرة اعتقال بحقّ ترمب بتهمة القتل
أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، بتهمة اغتيال أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، و11 شخصاً آخر.
محكمة عراقية تصدر مذكرة اعتقال بحقّ ترمب بتهمة القتل
محكمة تحقيق الرصافة تقرّر إصدار مذكرة قبض بحقّ دونالد ترمب ‏وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ / AFP
7 يناير 2021

أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في العاصمة العراقية بغداد الخميس، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، بتهمة اغتيال أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، و11 شخصا آخر.

واغتيل كل من المهندس وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، و10 مرافقين لهما، في غارة أمريكية استهدفت موكبهم قرب مطار بغداد ال دولي، في 3 يناير/كانون الثاني 2019.

وقالت المحكمة في بيان، إن "القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه، دوّن أقوال المدّعين بالحقّ الشخصي ‏من أفراد عائلته في 7 يناير/كانون الثاني 2021 (الخميس)".

وأضافت أنه "تقرر إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترمب، ‏وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ".

وتنصّ المادة 406 من قانون العقوبات العراقي على أنه يُحكم بالإعدام كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد.

وتابعت المحكمة بأنه "سوف تستمرّ إجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب".

ويأتي قرار المحكمة العراقية بعد إعلان السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أن طهران "قدمت طلباً للإنتربول (المنظمة الجنائية للشرطة الدولية) لإصدار إنذار أحمر، واعتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبقية المتورطين في اغتيال قاسم سليماني".

وتنتهي ولاية ترمب الرئاسية في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ويخلفه الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من إيران بشنّ هجمات متكررة على السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تستضيف عسكريين أمريكيين.

وتسود هذه الأيام مخاوف من أن تشّن تلك الفصائل هجمات على القوات والمصالح الأمريكية في العراق، فيما تحذّر واشنطن من أنها ستردّ بقوة على أي هجوم يوقع ضحايا أمريكيين.

وبين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة ملفات خلافية عديدة، بينها البرنامجان النووي والصاروخي الإيرانيان، وأمن الملاحة البحرية، والسياسة الإيرانية الإقليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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