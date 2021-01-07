سياسة
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وزير الداخلية التركي: اليونان تدفع الأبرياء إلى الموت وأوروبا تراقب
أكد وزير الداخلية التركي أن فرق خفر السواحل اليونانية تلقي بحياة طالبي اللجوء نحو الخطر بدفعهم نحو المياه التركية بدلاً من إنقاذهم. وانتقد الوزير الاتحاد الأوروبي لصمته حيال السلوك "غير الإنساني" الذي يتكرر يومياً.
وزير الداخلية التركي: اليونان تدفع الأبرياء إلى الموت وأوروبا تراقب
سليمان صويلو: اليونان تدفع بطالبي اللجوء الأبرياء إلى الموت / AA
7 يناير 2021

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن اليونان تدفع بطالبي اللجوء الأبرياء إلى الموت، وأوروبا تراقب فقط.

جاء ذلك في تغريدة له الخميس باللغتين التركية والإنجليزية، على حسابه في تويتر.

وأضاف صويلو، أن فرق خفر السواحل اليونانية تلقي بحياة طالبي اللجوء نحو الخطر بدفعهم نحو المياه التركية بدلاً من إنقاذهم.

ونشر الوزير التركي في تغريدته، مشاهد لإنقاذ خفر السواحل التركي طالبي لجوء، وأحاديث بعضهم.

وانتقد صويلو الاتحاد الأوروبي لصمته حيال السلوك "غير الإنساني" الذي يتكرر يومياً.

وتنقذ السلطات التركية عديداً من طالبي اللجوء، والراغبين في الانتقال إلى أوروبا عبر اليونان، إذ تجبرهم الأخيرة على العودة إلى تركيا، منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في فبراير/شباط 2020، أن بلاده لن تتسامح مع دخول اللاجئين إلى أراضيها.

مصدر:TRT عربي
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