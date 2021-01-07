وقّع السودان الخميس مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي "أكسيم"، للحصول على تمويل بمليار دولار لدعم تمويل الصادرات والاستثمارات الأمريكية في السودان.

وحسب بيان للسفارة الأمريكية في الخرطوم ستسمح مذكرة التفاهم للحكومة الانتقالية بالحصول على تمويل من "أكسيم" يتضمن قروضاً وضمانات لتمويل الصادرات الأمريكية إلى السودان تصل قيمتها إلى مليار دولار.

وذكر بيان منفصل للحكومة السودانية أن المذكرة نصّت على التوافق بين الجانبين لتحديد المشروعات التي ستُموَّل عبر البنك في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الطبية.

وقالت وزيرة المالية السودانية المكلّفة هبة محمد علي أحمد إن التعاون الاقتصادي بين السودان والولايات المتحدة سينتج عنه فتح آفاق اقتصادية تخلق فرص عمل للشباب في جميع أنحاء البلاد عبر الاستثمارات المتوقعة.

وتأتي الاتفاقية بعد يوم واحد من زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن إلى السودان وتوقيع قرض بقيمة مليار دولار لسداد الديون السودانية للبنك الدولي.

وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي هو وكالة ائتمان تصدير رسمية تابعة للحكومة الفدرالية الأمريكية تأسست عام 1934.

وتعوق الديون الخارجية للسودان التي تُقدّر بأكثر من 60 مليار دولار عملية التنمية الاقتصادية بالبلاد، التي تواجه كذلك أزمة هبوط حاد في سعر الجنيه وانتعاش السوق الموازية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة الحصانة السيادية له.