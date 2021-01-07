تستعد تركيا لإطلاق قمرها الصناعي الجديد "توركسات" فجر غد الجمعة، بواسطة صاروخ "فالكون 9"، ليبدأ مهامه في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو في تصريح الخميس إنه من المرتقب أن يؤدي القمر الجديد خدماته لـ30 عاماً.

وأوضح إسماعيل أوغلو أن القمر الجديد يتميز بعمر طويل مقارنة مع الأقمار الأخرى، وأنه سيغطي مناطق إضافية إلى جانب الشرق والغرب هي الشرق الأوسط وإفريقيا.

ولفت إلى أن عدد الأقمار الصناعية التركية في الفضاء سيرتفع إلى 4 هي توركسات 3A و4A و4B.

من جانبها أفادت وزارة النقل والبنى التحتية، في بيان بأنه سيجري إطلاق القمر الصناعي "توركسات 5A"، عند الساعة الرابعة و28 دقيقة بالتوقيت المحلي ( 3 ت.غ)".

وأشار البيان إلى أن إطلاق القمر سيجري من قاعدة "كيب كارنافال" الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، بواسطة صاروخ "فالكون 9" من إنتاج شركة "سبيس إكس" الأمريكية.

وأردف بأنه من المنتظر أن تستغرق رحلة القمر الصناعي إلى موقعه في المدار 31 شرق، نحو 4 أشهر، والبدء بمهامه في الربع الثاني من العام الجاري.

وأطلقت تركيا قمرها الصناعي الأول في 10 أغسطس/آب 1994.

وتهدف أنقرة من إطلاقه إلى إدخال كل المناطق الممتدة من الجمهوريات التركية وصولاً إلى الصين في آسيا إضافة إلى إفريقيا وأوروبا ضمن نطاق تغطيتها، ما يعني أن ملايين من سكان العالم سيتمكنون من التواصل عبر الأقمار الصناعية التركية.