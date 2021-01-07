سياسة
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"إلى أجل غير مسمّى".. فيسبوك وإنستغرام يمددان حظر ترمب
أعلنت شركة فيسبوك حظر حسابَي الرئيس دونالد ترمب على منصتَي فيسبوك وإنستغرام "إلى أجل غير مسمى، ولمدة أسبوعين على الأقلّ"، على خلفية اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته مبنى الكونغرس.
"إلى أجل غير مسمّى".. فيسبوك وإنستغرام يمددان حظر ترمب
زوكربيرغ: نعتبر أنّ السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية / AFP
7 يناير 2021

أعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ الخميس، أن حسابَي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على موقعَي فيسبوك وإنستغرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمى ولمدة "أسبوعين على الأقلّ"، وذلك على خلفية اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته مبنى الكونغرس.

وقال زوكربيرغ في منشور على حسابه في فيسبوك: "نعتبر أن السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية".

وأضاف: "لذلكفقد قررنا تمديد حجب حسابيه على فيسبوك وإنستغرام إلى أجل غير مسمّى ولمدة أسبوعين على الأقل حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة".

هذا وأخفت تويتر ثلاث تغريدات لترمب وطلبت حذفها "نتيجة الوضع العنيف المستمر وغير المسبوق في العاصمة واشنطن" بعدما اقتحم محتجون مؤيدون لترمب مبنى الكابيتول في محاولة لإجبار الكونغرس على تعطيل تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال تويتر إنه علق حساب ترمب لمدة 12 ساعة، وإنه إذا لم تُحذف التغريدات فسيظل الحساب مقفلاً، وهو ما يعني أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا الحساب.

وأضافت في تغريدة أيضاً أن أي انتهاكات في المستقبل للقواعد ستؤدي إلى تعليق الحساب بشكل دائم.

وحذفت شركة فيسبوك وشركة يوتيوب التابعة لمجموعة ألفابت تسجيلاً مصوراً لترمب واصل فيه تقديم مزاعم بلا سند بأن الانتخابات قد زُورت، على الرغم من أنه طالب المحتجين بالانصراف.

وقال آدم موسيري رئيس موقع إنستغرام المملوك لفيسبوك إنه جرى حذف الفيديو من إنستغرام أيضاً وإن حساب الرئيس عليه سيظل معلقاً لمدة 24 ساعة.

وتواجه شركات التكنولوجيا ضغوطاً للتصدي للمحتوى المضلل على منصاتها بشأن الانتخابات الأمريكية.

وقال جاي روزين نائب رئيس فيسبوك للنزاهة في تغريدة إن شركة التواصل الاجتماعي حذفت فيديو ترمب "لأننا نعتقد أنه يسهم في زيادة مخاطر العنف الدائر بدلاً من أن يقلصها".

وقالت يوتيوب إن الفيديو ينتهك سياستها المناهِضة للمحتوى الذي يزعم أن "تلاعباً واسع النطاق أو أخطاء قد غيرت نتيجة الانتخابات الأمريكية لعام 2020".

وكانت فيسبوك وتويتر قد وضعتا تحذيرات واتخذتا إجراءات في البداية لإبطاء انتشار الفيديو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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