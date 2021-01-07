سياسة
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في إشارة إلى إقليم الصحراء.. الجزائر تدعو واشنطن للتعامل بحيادية
دعت الجزائر الولايات المتحدة للعب دور "محايد" في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، بعد لقاء جمع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر.
في إشارة إلى إقليم الصحراء.. الجزائر تدعو واشنطن للتعامل بحيادية
وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر في العاصمة الجزائر / مواقع التواصل
7 يناير 2021

دعت الجزائر الخميس الولايات المتحدة للعب دور "محايد" في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، في أول تواصل بين الجانبين بعد قرار للرئيس دونالد ترمب حول إقليم الصحراء، وهو ما أثار اعتراضات جزائرية.

وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عقب استقبال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر الذي وصل إلى الجزائر مساء الأربعاء في زيارة ليومين، إن"اللقاء كان فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالات التعاون"، حسب بيان للخارجية الجزائرية.

وأضاف: "كما تناول اللقاء قضايا دولية وإقليمية ذات اهتمام مشترك مثل الصحراء الغربية ومالي وليبيا والساحل والشرق الأوسط".

وشدد بوقادوم على "طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعادة دفعة للسلام في المنطقة والعالم في إطار الحيادية التي تقتضيها التحديات الراهنة".

وأعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر في وقت سابق، عن وصول وفد أمريكي رفيع المستوى إلى الجزائر لإجراء محادثات مع المسؤولين الجزائريين حول القضايا الثنائية والإقليمية.

وأوضحت السفارة في بيان أن الوفد "ترأَّسه وزيرة القوات الجوية الأمريكية باربرا باريت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وقائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا الجنرال جيفري هاريجيان" .

ولم يعلن حتى الساعة تفاصيل محادثات الفريق العسكري الذي تقوده باريت وهاريجيان.

واحتجت الجزائر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراف بلاده الشهر الماضيبسيادة المغرب على إقليم الصحراء.

وجاء في بيان سابق للخارجية الجزائرية ردّاً على قرار ترمب أنه "ليس له أي أثر قانوني لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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