قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعليقاً على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب أمس الأربعاء إن "الولايات المتحدة دولة مؤسسات وقانون لا أفراد".

وأضاف بايدن في كلمة متلفزة بثت من ولاية ديلاوير الأمريكية أن "مثيري الشغب الذين حاصروا مبنى الكونغرس واقتحموه إرهابيون محليون".

واعتبر ما حدث في مبنى الكونغرس "أحد أكثر الأيام قتامة في تاريخ الولايات المتحدة".

ويرى بايدن أن الطريقة التي خاطب بها دونالد ترمب الأمريكيين هي "لغة ديكتاتور".

كما أكد الرئيس المنتخب أن القانون في الولايات المتحدة الأمريكية فوق الجميع "لا يحمي من يُخالفه أيّاً كان منصبه".

والخميس تعالت الأصوات في جميع أنحاء البلاد مطالِبة بتنحية الرئيس دونالد ترمب، قبل أقل من أسبوعين من انتهاء ولايته. وذلك غداة اقتحام أنصار الملياريدير الجمهوري مبنى الكابيتول، وارتكاب أعمال عنف.

ويُنتظر أن يلقي بايدن الذي يتولى الحكم بعد 13 يوماً، خطاباً بعد ظهر الخميس من ويلمنغتون التي تبعد 200 كلم عن العاصمة واشنطن.

وكان من بين الأصوات الداعية لتنحية ترمب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر.

وقال شومر في بيان: "إن ما حدث في الكونغرس الأمريكي أمس (الأربعاء) كان انتفاضة ضد الولايات المتحدة أثارها ترمب".

وتطرق شومر إلى المادة 25 من الدستور، التي تتيح انتقال السلطة إلى نائب الرئيس في حال عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه.

وأضاف أن "أسرع الطرق وأكثرها فاعلية لإقالة ترمب هي تطبيق نائبه مايك بنس المادة 25 من الدستور، وإذا لم يعترض بنس والحكومة فيجب على الكونغرس الاجتماع لعزل ترمب".

وفجر الخميس صدَّق نائب الرئيس مايك بنس أمام مجلسَي الكونغرس على انتخاب بايدن رئيساً خلال جلسة كان يفترض أن تكون شكلية لكنها ووجهت بما وصفه بايدن بأنه "رد" و"ما هو أقرب إلى الفتنة"، عندما اقتحم أنصار ترمب مبنى الكابيتول وتسببوا بوقف المناقشات.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية شهدت واشنطن الأربعاء مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص واعتقال 52 آخرين.

وجاء الاقتحام أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وأدى إلى تعليق الجلسة نحو 6 ساعات قبل استئنافها لاحقاً، فيما انتشرت قوات من الحرس الوطني لوقف الاضطرابات، وجرى فرض حظر تجوال ليلي.

أما ترمب الذي حجب حسابه موقعا فيسبوك وتويتر، الأول لأجل غير مسمى والثاني لعدة ساعات، فلم يصدر عنه أي تصريح منذ أن بث مقطع فيديو قصير دعا فيه المتظاهرين إلى "العودة إلى ديارهم"، مع إصراره على أن الانتخابات "سُرقت"، من دون أي دليل واضح على ادعاءه.

ثم أعرب في بيان مقتضب عن التزامه بنقل "منظّم" للسلطة، مؤكداً من جديد "اختلافه التام" مع النتيجة.