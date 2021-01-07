سياسة
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اليمن.. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن تمسُّكه بانفصال الجنوب
قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إنه متمسك بانفصال جنوب اليمن عن شماله، معتبراً أن ”الحديث عن دولة اتحادية أصبح من الماضي“، وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية إن "هذه التصريحات تمثل رداً إماراتياً على مخرجات قمة العلا التي أكدت وحدة اليمن واستقراره“.
اليمن.. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن تمسُّكه بانفصال الجنوب
إضافة إلى الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي يشهد اليمن منذ 6 سنوات حرباً بين القوات الحكومية المدعومة سعودياً وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً / AP
7 يناير 2021

أعلن رئيس المجلس الانتقالي في اليمن عيدروس الزبيدي الخميس، تمسُّكه بانفصال جنوب اليمن عن شماله، معتبراً أن ”الحديث عن دولة اتحادية أصبح من الماضي“.

وقال الزبيدي خلال مقابلة متلفزة أجرتها معه قناة ”سكاي نيوز عربية“ الإماراتية إن ”الحديث عن دولة اتحادية أصبح من الماضي بعد انقلاب الحوثيين على السلطة“.

وتنص وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل باليمن الذي عقد في 18 مارس/آذار 2013، على معالجة الأزمة الجنوبية في إطار دولة اتحادية من 6 أقاليم.

وأضاف الزبيدي: ”استعادة دولة الجنوب هو الحل الأمثل والوحيد لحفظ أمن المنطقة واستقرارها.. حملنا على عاتقنا قضية الجنوب حتى استعادته ولن نتخلى عن هذا الهدف“.

وتعليقاً على إعلان الزبيدي اعتبر وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان في تغريدة على تويتر أن "هذه التصريحات تمثل ردّاً إماراتياً واضحاً على مخرجات قمة العلا (شمال غربي السعودية) التي عُقِدت الثلاثاء وأكّدت وحدة اليمن واستقراره“.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، بناءً على اتفاق الرياض الموقّع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

ويهدف التشكيل الحكومي الجديد إلى إنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي، والتفرغ لمواجهة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب آخر معاقل السلطة شمالي اليمن.

وإضافة إلى الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي يشهد اليمن منذ 6 سنوات حرباً بين القوات الحكومية المدعومة سعودياً وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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