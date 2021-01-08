سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 يناير/كانون الثاني 2021
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خلاصات من TRT عربي: 8 يناير/كانون الثاني 2021
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اعتبر ما حدث في مبنى الكونغرس "أحد أكثر الأيام قتامة في تاريخ الولايات المتحدة" / AFP
8 يناير 2021

أهم الأحداث:

جو بايدن يقول إن الولايات المتحدة دولة مؤسسات وقانون لا أفراد، ووزير الخارجية القطري يقول إن علاقة بلاده مع إيران وتركيا لن تتغير عقب المصالحة الخليجية.

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بايدن: الولايات المتحدة دولة مؤسسات وقانون لا يحكمها أفراد

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعليقاً على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الأربعاء، إن "الولايات المتحدة دولة مؤسسات وقانون لا أفراد". [TRT عربي]

وأضاف بايدن في كلمة متلفزة بُثّت من ولاية ديلاوير الأمريكية، أن "مثيري الشغب الذين حاصروا مبنى الكونغرس واقتحموه إرهابيون محليون". [TRT عربي]

واعتبر ما حدث في مبنى الكونغرس "أحد أكثر الأيام قتامة في تاريخ الولايات المتحدة". [TRT عربي]

ويرى بايدن أن الطريقة التي خاطب بها دونالد ترمب الأمريكيين هي "لغة ديكتاتور". [TRT عربي]

كما أكد الرئيس المنتخب أن القانون في الولايات المتحدة الأمريكية فوق الجميع و"لا يحمي من يُخالفه أيّاً كان منصبه". [TRT عربي]

وزير خارجية قطر: علاقاتنا مع إيران وتركيا لن تتغير عقب المصالحة الخليجية

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن علاقة بلاده مع إيران وتركيا لن تتغير عقب المصالحة الخليجية. [TRT عربي]

جاء ذلك في مقابلة لوزير الخارجية القطري مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الخميس، كشف خلالها عن عدد من بنود اتفاق المصالحة الذي أنهى أزمة خليجية استمرت منذ 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر. [TRT عربي]

وأضاف الوزير أن جميع الدول الخليجية تُعتبر "رابحة" بإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أن" الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة". [TRT عربي]

وتابع: "نأمل أن يجري اتخاذ خطوات لتعود الأمور إلى طبيعتها في غضون أسبوع من التوقيع (الاتفاق)". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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