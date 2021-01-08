سياسة
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البنتاغون: نتعهد بانتقال سلمي للسلطة إلى بايدن
تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الخميس، بنقل السلطة سلمياً إلى الرئيس المنتخَب جو بايدن، وذلك بعد واقعة اقتحام الكونغرس، التي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من المحتجين بينهم سيدة.
البنتاغون: نتعهد بانتقال سلمي للسلطة إلى بايدن
ميلر قال إن وزارة الدفاع تتعهد بتنفيذ انتقال سلمي للسلطة في  20 يناير/كانون الثاني الجاري / AA
8 يناير 2021

تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الخميس، بنقل السلطة سلمياً إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

جاء ذلك في تغريدات لكريس ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع، عبر صفحة الوزارة على تويتر.

وقال: "أنا والأشخاص الذين أقودهم في وزارة الدفاع، سنواصل أداء واجباتنا وفقًا للقسم الذي أدّيناه، وسأنفّذ عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني".

وأضاف: "أدين بشدة أعمال العنف هذه (اقتحام مبنى الكونغرس) التي تتعارض مع ديمقراطيتنا".

وشدّد ميلر على أن العنف الذي شهده مبنى الكونغرس "مخالف" لمبادئ دستور الولايات المتحدة.

وأسفرت واقعة اقتحام الكونغرس الأربعاء، عن مقتل 4 أشخاص بينهم سيدة من المحتجين، لقيت مصرعها برصاص الشرطة.

واقتحم محتجون من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، الكونغرس لوقف جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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