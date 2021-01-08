انطلق القمر الصناعي التركي الجديد "توركسات 5A" الجمعة إلى الفضاء بنجاح، من قاعدة "كيب كانافيرال" الأمريكية.

حضر مراسم إطلاق القمر من الجانب التركي نائب وزير النقل والبنية التحتية عمر فاتح صايان، ومدير عام شركة توركسات المساهمة جنك شن، وشخصيات معنية.

وأعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، استقبال أولى الإشارات القادمة من القمر الصناعي "توركسات 5A" بعد 35 دقيقة من إطلاقه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها إسماعيل أوغلو الجمعة، في اجتماع بمقر شركة "توركسات" في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح أن عملية الإطلاق تمت في الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لتركيا، بدلاً من الساعة 04:28 بسبب الأحوال الجوية، من قاعدة بولاية فلوريدا الأمريكية.

ولفت إلى أنّ القمر الصناعي استقر في مداره، وأنّ تجارب المهندسين الأتراك ستبدأ بعد 4 أشهر، ليدخل بعدها القمر الصناعي مرحلة العمل.

وأُطلقَ القمر التركي الذي ينتمي إلى الجيل الخامس، بواسطة صاروخ "فالكون 9" من إنتاج شركة "سبيس إكس".

وأطلقت تركيا قمرها الصناعي الأول في 10 آب/أغسطس 1994، ويُعَدّ "توركسات 5A" من الجيل الخامس للأقمار الصناعية.

وتهدف أنقرة من إطلاق "5A" إلى إدخال المناطق كافة الممتدة من الجمهوريات الناطقة بالتركية وصولاً إلى الصين في آسيا إضافة إلى إفريقيا وأوروبا، ضمن نطاق تغطيتها، بما يعني أن ملايين من سكان العالم سيتمكنون من التواصل عبر الأقمار الصناعية التركية.

وعلى صعيد متصل، لفت الوزير إلى أنّ القمر الصناعي "توركسات 5B" جاهز للإطلاق في يونيو/حزيران المقبل.

أما القمر الصناعي "توركسات 6A"، فذكر أنه سيُطلَق في الأشهر الأولى من عام 2022، وأكد الوزير التركي أهمية مواصلة تحقيق تركيا النجاحات الفضائية، مبيناً أنها جزء من إرسال الرواد إلى الفضاء.

يشار إلى أن تركيا إحدى 30 دولة في العالم تمتلك أقماراً صناعية في الفضاء، ومع إطلاق "توركسات 5A" يرتفع عدد الأقمار الصناعية التركية النشطة في الفضاء إلى 7 أقمار.