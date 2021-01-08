سياسة
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مزايا وفرص.. تركيا تعلن بدء التسجيل في برنامج المنح الدراسية للأجانب
تبدأ رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB) الحكومية الأحد، تلقّي طلبات التسجيل في برنامج المنح الدراسية لعام 2021، الذي يوفّر فرصة التعليم العالي في تركيا للطلاب الأجانب.
مزايا وفرص.. تركيا تعلن بدء التسجيل في برنامج المنح الدراسية للأجانب
توفّر تركيا فرصة التعليم على نطاق دولي، إلى جانب تقديمها منحاً للطلاب الأجانب الوافدين من دول مختلفة حول العالم
8 يناير 2021

تبدأ رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB) الحكومية الأحد، تلقّي طلبات التسجيل في برنامج المنح الدراسية لعام 2021، الذي يوفّر فرصة التعليم العالي في تركيا للطلاب الأجانب.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة أنه اعتباراً من الأحد سيُفتح باب التسجيل لبرنامج المنح الدراسية عن طريق الإنترنت للطلاب الراغبين بالدراسة في أبرز الجامعات التركية.

وتوفّر تركيا فرصة التعليم على نطاق دولي، إلى جانب تقديمها منحاً للطلاب الأجانب الوافدين من دول مختلفة حول العالم لتلقي التعليم في الجامعات التركية المرموقة.

ويُعَدّ برنامج المنح الدراسية في مقدمة البرامج التنافسية، إذ تموّله الدولة التركية، ويقدّم للطلاب المميّزين فرصة مواصلة تعليمهم بمستويات مختلفة بأرقى الجامعات.

ومن المقرر أن تستقبل رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى طلبات التسجيل للبرنامج خلال الفترة من 10 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 20 فبراير/شباط المقبل.

وتستقبل YTB الطلبات المقدمة للبرنامج عبر موقعها الإلكتروني وبطريقة مجانية (ww.turkiyeburslari.gov.tr)، وسيكون تقديم الطلبات متاحاً للطلاب الراغبين في الدراسة بمراحل البكالوريوس (الليسانس) والماجستير والدكتوراه.

ويجري التقديم للمنح التركية عبر شبكة الإنترنت، وكل من يجتاز التقييم الأولي يُستدعى لإجراء مقابلات في نحو 100 نقطة حول العالم، ويحصل الناجحون على المنحة.

وفي عامهم الأول في تركيا، يتعلم الحاصلون على المنحة اللغة التركية، ليُوزَّعوا لاحقاً على الجامعات. وتوفّر المنحة للطلاب مكاناً للسكن يتضمن وجبات طعام، كما يحصلون على راتب شهري وتأمين صحي مجاني.

وتدفع المنحة ثمن تذكرة سفر الطلاب للمرة الأولى إلى تركيا، وكذلك ثمن تذكرة عودتهم إلى بلادهم بعد التخرج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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