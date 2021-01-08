قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اقتحامأنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمبمبنى الكونغرس قبل يومين، "صدم العالم أجمع".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد مدينة إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "ما جرى في الولايات المتحدة التي يُقال عنها (مهد الديمقراطية)، صدم العالم بأسره".

وأعرب الرئيس عن تمنياته بالصبر لأسر ضحايا الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة، والشفاء للمصابين.

وأردف: "أرجو أن يتسلم (الرئيس المنتخب جو) بايدن السلطة بشكل سلس بحلول 20 يناير/كانون الثاني الجاري، من خلال مراسم تسليم كما صرّح (الرئيس المنتهية ولايته دونالد) ترمب أيضاً".

وحول تطورات المصالحة الخليجية علق الرئيس التركي قائلاً: "نحيّي المصالحة الخليجية ونبارك هذه الخطوة الإيجابية التي ستعود بالخير على المنطقة".

مضيفاً: "لنا مكانة معروفة في مجلس التعاون الخليجي، وإحياء هذه المكانة مجدداً سوف يزيد قوة مجلس التعاون الخليجي".

وفي ما يخصّ تطورات الحصول على لقاح كورونا في تركيا، أكّد أردوغان وصول 3 ملايين جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني إلى البلاد كمرحلة أولى، وأن العدد سيصل إلى 50 مليوناً.