سياسة
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"تورك لالا".. مسلسل تاريخي مرتقَب بإنتاج تركي-باكستاني
أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بمسلسل "قيامة أرطغرل" التركي الذي يحظى بشعبية كبيرة جداً في باكستان، مهنئاً الوفد الفني الزائر على إنتاجهم الدرامي الكبير.
"تورك لالا".. مسلسل تاريخي مرتقَب بإنتاج تركي-باكستاني
عمران خان والوفد التركي تبادلا الآراء حول تنفيذ مشروع مسلسل تاريخي مشترَك باسم "تورك لالا" / AA
8 يناير 2021

بحث وفد من مجلس إدارة مؤسسة "تكدان للأفلام" التركية، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مشروع إنتاج مسلسل تليفزيوني تاريخي مشترَك.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الباكستانية الجمعة، بأن عمران خان استقبل الوفد التركي برئاسة كمال تكدان في العاصمة إسلام آباد.

وأضاف البيان أن عمران خان والوفد التركي تبادلا الآراء حول تنفيذ مشروع مسلسل تاريخي مشترك باسم "تورك لالا" يشير إلى دور المسلمين في شبه القارة الهندية إبان حروب البلقان.

وأشار شهريار أفريدي، وزير الدولة لشؤون الولايات الباكستاني، الذي شارك في الاجتماع، إلى أن كلمة "تورك لا لا" تعني "الأخ التركي الكبير"، وكانت تطلق على عبد الرحمن بيشاويري الذي عمل ضمن طاقم أول المراسلين في وكالة الأناضول، وشغل منصب أول سفير تركي في كابول، ولعب دوراً مهمّاً في "حركة الخلافة"، وساهم في معركة جناق قلعة وحرب الاستقلال التركية.

من جانبه أشاد عمران خان بمسلسل "قيامة أرطغرل" التركي الذي يحظى بشعبية كبيرة جداً في باكستان، مهنئاً الوفد الفني الزائر على إنتاجهم الدرامي الكبير.

وأشار عمران خان إلى أن فئة الشباب لا يملكون معلومات كافية عن فترة حكم المسلمين لشبه القارة الهندية التي تُعتبر عصراً ذهبياً في المنطقة.

واقترح خان إنتاج مزيد من المسلسلات والأفلام التي تتناول فترة حكم المسلمين في شبه القارة الهندية، وفي مقدمتها الدولة البابورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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