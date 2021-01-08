سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد إطلاق "توركسات 5A".. أردوغان يبشّر بمزيد من الإنجازات التركية في الفضاء
قال الرئيس التركي إن تركيا ستواصل تعزيز وجودها في الفضاء الذي يشكل جزءاً هاماً من هدف الوصول إلى تركيا القوية، مشيراً إلى إطلاق مشاريع قادمة في الفضاء, عقب إطلاق القمر الصناعي "توركسات 5A".
بعد إطلاق "توركسات 5A".. أردوغان يبشّر بمزيد من الإنجازات التركية في الفضاء
أردوغان يؤكد أنه مع إطلاق قمر "توركسات 5A" يرتفع عدد أقمار تركيا النشطة في الفضاء إلى 7 / AA
8 يناير 2021

زفّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشائر جديدة حول أنشطة بلاده بخصوص الفضاء، عقب إطلاق القمر الصناعي "توركسات 5A".

جاء ذلك في كلمة عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين في إسطنبول أثناء مشاركته بندوة بعنوان "رؤية تركيا بشأن الفضاء والأقمار الصناعية" نظمتها شركة توركسات.

وأكد الرئيس أردوغان أهمية قمر "توركسات 5A" الذي جرى إطلاقه من قاعدة في ولاية فلوريدا الأمريكية فجر الجمعة.

ونوه بأنه مع إطلاق قمر "توركسات 5A" يرتفع عدد أقمار تركيا النشطة في الفضاء إلى 7.

وقال: "مع القمر الصناعي التركي "توركسات 5A" نضمن حقوقنا الفضائية في المدار الشرقي لمدة 30 عاماً".

وأعرب الرئيس أردوغان عن أمله بنجاح رحلة القمر الصناعي التركي "توركسات 5A" وبدء مهمته في الموعد المحدد بعد 4 أشهر، وتقديم خدمات مفيدة لبلاده وللدول الصديقة.

وأردف: "سنطلق العام المقبل إلى الفضاء قمر المراقبة İMECE عالي الدقة وهو من تصميمنا وإنتاجنا"

وأوضح أن تركيا تهدف أيضاً إلى وضع "توركسا ت 6A" أول قمر اتصالات محلي الصنع بمداره في 2022.

وأردف: "سنعلن قريباً برنامجنا الفضائي الوطني 2021-2030 للعالم بأسره".

وستواصل تركيا تعزيز وجودها في الفضاء الذي يشكل، حسب أردوغان، جزءاً هاماً من هدف الوصول إلى تركيا قوية.

وشدّد الرئيس التركي على عزمهم جعل تركيا علامة دولية في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

واستدرك قائلاً: "التكنولوجيا التي تزيد الظلم وتقوض العدل سواء أكانت على الأرض أو في الفضاء هي عدوّة للإنسانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us