زفّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشائر جديدة حول أنشطة بلاده بخصوص الفضاء، عقب إطلاق القمر الصناعي "توركسات 5A".

جاء ذلك في كلمة عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين في إسطنبول أثناء مشاركته بندوة بعنوان "رؤية تركيا بشأن الفضاء والأقمار الصناعية" نظمتها شركة توركسات.

وأكد الرئيس أردوغان أهمية قمر "توركسات 5A" الذي جرى إطلاقه من قاعدة في ولاية فلوريدا الأمريكية فجر الجمعة.

ونوه بأنه مع إطلاق قمر "توركسات 5A" يرتفع عدد أقمار تركيا النشطة في الفضاء إلى 7.

وقال: "مع القمر الصناعي التركي "توركسات 5A" نضمن حقوقنا الفضائية في المدار الشرقي لمدة 30 عاماً".

وأعرب الرئيس أردوغان عن أمله بنجاح رحلة القمر الصناعي التركي "توركسات 5A" وبدء مهمته في الموعد المحدد بعد 4 أشهر، وتقديم خدمات مفيدة لبلاده وللدول الصديقة.

وأردف: "سنطلق العام المقبل إلى الفضاء قمر المراقبة İMECE عالي الدقة وهو من تصميمنا وإنتاجنا"

وأوضح أن تركيا تهدف أيضاً إلى وضع "توركسا ت 6A" أول قمر اتصالات محلي الصنع بمداره في 2022.

وأردف: "سنعلن قريباً برنامجنا الفضائي الوطني 2021-2030 للعالم بأسره".

وستواصل تركيا تعزيز وجودها في الفضاء الذي يشكل، حسب أردوغان، جزءاً هاماً من هدف الوصول إلى تركيا قوية.

وشدّد الرئيس التركي على عزمهم جعل تركيا علامة دولية في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

واستدرك قائلاً: "التكنولوجيا التي تزيد الظلم وتقوض العدل سواء أكانت على الأرض أو في الفضاء هي عدوّة للإنسانية".