أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الحرس الثوري كشف الجمعة عن قاعدة صواريخ تحت الأرض بموقع لم يعلن عنه في الخليج، بوقت تزداد فيه التوترات بين طهران والولايات المتحدة.

ونسب الإعلام الرسمي إلى قائد الحرس الثوري الميجر جنرال حسين سلامي قوله: "هذه القاعدة تضم صواريخ استراتيجية تابعة للقوات البحرية إضافة إلى منصات إطلاق"، وقال إن هذه الصواريخ "دقيقة يصل مداها إلى مئات الكيلومترات".

وأضاف سلامي أن هذه الصواريخ تتمتع بدقة متناهية وقدرة تدمير هائلة ويمكنها "التغلب على معدات الحرب الإلكترونية الخاصة بالعدو".

والعام الماضي قال الحرس الثوري إن إيران شيدت "مدن صواريخ" تحت الأرض على طول ساحل الخليج، وحذر من "كابوس لأعداء إيران".

وشهد الخليج مواجهات متفرقة في الأعوام القليلة الماضية بين الحرس الثوري والجيش الأمريكي، الذي اتهم البحرية التابعة للحرس بإرسال قوارب هجوم سريع لمضايقة السفن الحربية الأمريكية أثناء مرورها عبر مضيق هرمز.