الحرب على غزة
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مراقبة وتنصّت.. جامعة "ميشيغان" الأمريكية تلاحق طلابها بسبب دعمهم فلسطين
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية يوم الجمعة، أن جامعة "ميشيغان" الأمريكية استعانت بمحققين خاصين سريين لمراقبة مجموعات طلابية مؤيدة للقضية الفلسطينية داخل الحرم الجامعي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن الحقوق الطلابية وحرية التعبير.
مراقبة وتنصّت.. جامعة "ميشيغان" الأمريكية تلاحق طلابها بسبب دعمهم فلسطين
احتجاج مؤيد لفلسطين في جامعة ميشيغان الأمريكية (أرشيفية) / AP
منذ 7 ساعات

وحسب التقرير، فإن المحققين يتبعون شركة الأمن الخاصة "سيتي شيلد"، ومقرها ديترويت بولاية ميشيغان، وجرى توظيفهم لتعقّب الطلاب داخل الحرم الجامعي وخارجه، إذ وثّقوا محادثاتهم سراً وتنصّتوا عليهم دون علمهم، في ما اعتبره الطلاب محاولة للترهيب والتخويف.

ونقلت الصحيفة عن عدد من الطلاب قولهم إنهم تعرضوا للمضايقة والتهديدات اللفظية خلال تلك الفترة، مؤكدين أن المراقبة تسببت في شعورهم الدائم بعدم الأمان.

وأظهرت وثائق رسمية أن الجامعة دفعت ما لا يقل عن 800 ألف دولار لصالح الشركة الأم التي تدير "سيتي شيلد"، وذلك بين يونيو/حزيران 2023 وسبتمبر/أيلول 2024، مقابل خدمات المراقبة.

الطالبة كاترينا كيتينغ، إحدى المستهدفات، أعربت عن صدمتها من حجم الإنفاق على مراقبة الطلاب، وقالت: "إنفاق ملايين الدولارات لملاحقة نشطاء طلابيين أمر لا يُصدّق". أما الطالب جوسايا ووكر، فوصف جهود الجامعة في تتبعه بـ"غير المعقولة"، مطالباً بـ"الابتعاد عنه وتركه وشأنه".

وأشار طلاب إلى أن بعض المحققين كانوا يتظاهرون بأنهم من ذوي الإعاقة، ويجلسون قربهم في المقاهي الجامعية أو أماكن اللقاء، بهدف التنصّت على محادثاتهم.

وحذّر ناشطون من أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى خلق "تأثير رادع" في الحرم الجامعي، مما يُقيد حرية التعبير والعمل السياسي للطلبة.

من جانبها، قالت جامعة ميشيغان في بيان إن "الإجراءات الأمنية تهدف إلى ضمان سلامة المجتمع الجامعي"، نافية استهداف أي فرد بناءً على معتقداته أو انتمائه السياسي.

وفي أبريل/نيسان 2024 اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأمريكية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتمارس إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطاً على الجامعات من خلال تخفيض التمويل وفتح تحقيقات، في محاولة للحد من النشاطات الطلابية الداعمة لفلسطين.


مصدر:TRT Arabi
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