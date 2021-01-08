سياسة
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في سابقة لم تحدث منذ قرن ونصف.. ترمب يعلن عدم حضوره حفل تنصيب بايدن
أعلن دونالد ترمب على حسابه في تويتر أنه لن يحضر حفل تنصيب خليفته جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يرفض حضور حفل تنصيب خليفته منذ أكثر من قرن ونصف.
في سابقة لم تحدث منذ قرن ونصف.. ترمب يعلن عدم حضوره حفل تنصيب بايدن
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب يعلن أنه لن يحضر حفل تنصيب خليفته جو بايدن / Reuters
8 يناير 2021

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب الجمعة، أنه لن يحضر حفل تنصيب خليفته جو بايدن.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر: "لكل من يسأل، لن أحضر حفل التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني".

وبذلك يكون ترمب أول رئيس أمريكي يرفض حضور حفل تنصيب خليفته منذ أكثر من قرن ونصف، عندما رفض الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جونسون الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين 1865 و1869 حضور حفل تنصيب خليفته.

وكان جونسون أول رئيس أمريكي يعزله مجلس النواب من منصبه، على خلفية انعدام الأمن وضعف الثقة في شخصه إضافة إلى عداواته السياسية.

يشار إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي الحالي نانسي بيلوسي تطالب أيضاً بعزل ترمب أو تفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي الخاصة بتنحية الرئيس من منصبه، على خلفية اقتحام محتجين مؤيدين لترمب مبنى الكونغرس الأمريكي الأربعاء.

ودعت بيلوسي لعزل ترمب أو تنحيته خوفاً على مصير الولايات المتحدة خلال الـ12 يوماً المقبلة، وهي الفترة الأخيرة في حكم ترمب.

وأسفرت واقعة اقتحام الكونغرس عن مقتل 5 أشخاص بينهم سيدة كانت من بين المحتجين لقيت مصرعها برصاص الشرطة.

واقتحم محتجون من أنصار ترمب الكونغرس لوقف جلسة التصديق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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