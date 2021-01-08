أعلنت بريطانيا أنها تواجه "حدثاً كبيراً" بعد أن أوشكت مستشفيات المدينة على بلوغ أقصى طاقاتها الاستيعابية، وتعرُّضها لخطر العجز عن مواجهة سلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا تنتشر في البلاد.

وقال رئيس بلدية لندن صديق خان إن: "أَسِرَّة المستشفيات في العاصمة ستمتلئ بالمرضى خلال الأسابيع القليلة المقبلة لأن انتشار الفيروس أصبح "خارج السيطرة".

وأضاف خان: "نعلن أن المدينة تواجه حدثاً كبيراً لأن التهديد الذي يمثله هذا الفيروس لمدينتنا صار يمثل أزمة".

وتعتبر بريطانيا خامس أكبر عدد من وفيات فيروس كورونا (كوفيد-19) ويبلغ أكثر من 78 ألفاً. وأغلق رئيس الوزراء بوريس جونسون الاقتصاد وجعلت البلاد وتيرة التطعيم أسرع من جيرانها في محاولة لكبح الجائحة.

مخاوف بشأن اللقاح

يأتي ذلك في وقت قال فيه وزير النقل البريطاني جرانت شابس الجمعة بوجود مخاوف من أن لقاحات كوفيد-19 قد لا تعمل بشكل صحيح ضد السلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وتسارع الشركات الرائدة في إنتاج لقاحات كوفيد-19 في العالم لمعرفة ما إذا كانت لقاحاتها فعالة في مواجهة التحورات الجديدة للفيروس التي رُصدت في جنوب إفريقيا وبريطانيا.

وأفادت دراسة مختبرية أجرتها شركة فايزر الأمريكية بأن اللقاح الذي طورته مع شركة بيونتيك للوقاية من مرض كوفيد-19 فعال فيما يبدو في مواجهة تحوُّر رئيسي في السلالات الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا التي رُصدت في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وتشير الدراسة التي أجرتها فايزر وعلماء من الفرع الطبي لجامعة تكساس ولم تخضع للمراجعة بعد، إلى أن اللقاح فعال في تحييد الفيروس الذي يحمل التحور المعروف باسم (إن501.واي) في البروتين المسؤول عن تكوين الشوكات في الفيروس.

وقال فيل دورميتزر، أحد كبار علماء لقاحات الفيروسات في شركة فايزر، إن الطفرة قد تكون مسؤولة عن زيادة القدرة على الانتشار والعدوى، علاوة على المخاوف من أنها قد تجعل الفيروس قادراً على الهروب من آلية التحييد بالأجسام المضادة التي يثيرها اللقاح.

ومن أجل تحصين البلاد من السلالات الجديدة للفيروس المنتشرة في الخارج سيتعين على المسافرين الوافدين إلى بريطانيا واسكتلندا بدءاً من الأسبوع المقبل أن يقدموا فحصاً سلبياً يكون قد أجري في الساعات الـ72 قبل سفرهم.

وهذه التدابير التي ستطبق أيضاً على المواطنين البريطانيين، ستدخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع المقبل. وسيعاقَب المخالفون بدفع غرامة تبلغ 500 جنيه إسترليني (678 دولاراً).