قال نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي عمر فاتح صايان الجمعة إن منصة "تيك توك" الصينية ستعين ممثلاً لها في تركيا.

وفي تغريدة عبر تويتر أوضح صايان أنه بعد مباحثات بين تركيا والمنصة الصينية اتخذت "تيك توك" قراراً بتعيين ممثل لها في تركيا من دون تحديد موعد ذلك.

وأشار نائب الوزير التركي إلى أن قرار المنصة الصينية يأتي بعد قرار مماثل لشركتَي "فكونتاكتي" و"يوتيوب".

وأعرب صايان عن أمله في إقدام شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى على خطوات مماثلة وتعيين ممثلين لها في تركيا والإيفاء بالتزامها في أقرب وقت.

وتمتلك شركة "بايت دانس" الصينية منصة "تيك توك" المتخصصة بإنتاج محتويات مرئية قصيرة ونشرها.