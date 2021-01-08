سياسة
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بعد "فكونتاكتي" و"يوتيوب".. "تيك توك" تعيِّن ممثلاً لها في تركيا
أعلن نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي عمر فاتح صايان الجمعة أن منصة "تيك توك" الصينية ستعين ممثلاً لها في تركيا. يأتي ذلك بعد قرار مماثل لشركتَي "فكونتاكتي" و"يوتيوب".
بعد "فكونتاكتي" و"يوتيوب".. "تيك توك" تعيِّن ممثلاً لها في تركيا
أعرب صايان عن أمله في إقدام شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى على خطوات مماثلة وتعيين ممثلين لها في تركيا / AA
8 يناير 2021

قال نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي عمر فاتح صايان الجمعة إن منصة "تيك توك" الصينية ستعين ممثلاً لها في تركيا.

وفي تغريدة عبر تويتر أوضح صايان أنه بعد مباحثات بين تركيا والمنصة الصينية اتخذت "تيك توك" قراراً بتعيين ممثل لها في تركيا من دون تحديد موعد ذلك.

وأشار نائب الوزير التركي إلى أن قرار المنصة الصينية يأتي بعد قرار مماثل لشركتَي "فكونتاكتي" و"يوتيوب".

وأعرب صايان عن أمله في إقدام شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى على خطوات مماثلة وتعيين ممثلين لها في تركيا والإيفاء بالتزامها في أقرب وقت.

وتمتلك شركة "بايت دانس" الصينية منصة "تيك توك" المتخصصة بإنتاج محتويات مرئية قصيرة ونشرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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