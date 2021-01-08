أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجمعة بقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب عدم حضور حفل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني.

وقال بايدن في كلمة له بولاية ديلاوير: "قيل لي أثناء مجيئي إلى هنا إن ترمب لن يحضر التنصيب (...) إنها إحدى النقاط القليلة التي نتوافق بشأنها"، مضيفاً: "إن عدم حضوره أمر جيد".

ووصف بايدن ترمب بـ"أنه فاقد لأهلية الحكم"، مضيفاً: "إنه أحد أكثر الرؤساء عديمي الكفاءة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي سياق آخر ترك الرئيس الأمريكي المنتخب للكونغرس مسؤولية إطلاق آلية لعزل ترمب أو عدمه قبل 12 يوماً من انتهاء ولايته، الأمر الذي يطالب به العديد من النواب الديمقراطيين بعد أحداث الكابيتول.

وأكد بايدن أن "الطريقة الأسرع" لخروج ترمب من الرئاسة هي "أداء اليمين في 20 يناير/كانون الثاني".

وتابع: "ما يحصل قبل أو بعد، هو قرار يتعين على الكونغرس اتخاذه. لكن ما أتطلع إليه هو مغادرته المنصب".

وهذا هو أول رد فعل لبايدن على طرح عزل ترمب أو محاولة إقناع نائبه مايك بنس بتفعيل التعديل الـ25 للدستور الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه "غير قادر على تحمُّل أعباء منصبه".

ويبذل قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس جهوداً حثيثة لمحاولة عزل ترمب، وذلك للمرة الثانية خلال ولايته الرئاسية. لكن الجمهوريين لا يُبدون تأييداً لهذا التوجُّه على الرغم من إدانتهم بشدة موقف الملياردير الجمهوري.

ودعا بايدن مجلس الشيوخ للتحرك للتأكيد الفوري لقائمة مرشحيه للحقائب الوزارية قائلاً: "ليس لدينا وقت لنضيعه مع استمرار جائحة فيروس كورونا في إلحاق الضرر بصحة البلاد واقتصادها".

وأضاف: "بالنظر إلى ما مرت به بلادنا خلال الأيام القليلة الماضية... يجب تأكيدها (الحكومة) في أقرب وقت ممكن من 20 يناير/كانون الثاني".

وجمَّع بايدن فريقه الاقتصادي بإعلانه عن ترشيحات عمدة بوسطن مارتي والش وزيراً للعمل، وحاكمة رود آيلاند جينا ريموندو وزيرة للتجارة، وإيزابيل غوزمان مديرة لإدارة الأعمال الصغيرة.