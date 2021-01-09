سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 يناير/كانون الثاني 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 9 يناير/كانون الثاني 2021
بيلوسي تقول إن التحرك نحو مساءلة ترمب سيشجع على مناقشة تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزله من منصبه / Reuters
9 يناير 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يعرب عن أمله في التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، ونانسي بيلوسي تنوي مساءلة ترمب.

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أردوغان: نرغب في التعاون مع الخليج والمصالحة خطوة مباركة

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة بالمصالحة الخليجية، معرباً عن أمله تطوير التعاون مع مجلس التعاون. [TRT عربي]

وفي تصريح بعد أدائه صلاة الجمعة بأحد مساجد إسطنبول أوضح أن انقسام دول مجلس التعاون لم يكن تطوراً إيجابياً بالنسبة إلى الخليج. [TRT عربي]

وشدد على أن التوصل إلى اتفاق المصالحة الخليجية قرار صائب وخطوة مباركة. [TRT عربي]

وأعرب أردوغان عن أمله الارتقاء بالتعاون بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن ذلك من شأنه تعزيز التعاون الإقليمي. [TRT عربي]

من أجل عزله.. بيلوسي تنوي مساءلة ترمب وتناقش الجيش لمنعه من شن ضربة نووية

ذكرت شبكة CNN الأمريكية الجمعة أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أبلغت نواباً ديمقراطيين بمزيد من التأييد لمساءلة ترمب أكبر من المرة الأولى. [TRT عربي]

وأبلغ مصدر رويترز بأن بيلوسي قالت إن التحرك نحو مساءلة ترمب سيشجع على مناقشة تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترمب من منصبه قبل تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني. [TRT عربي]

في سياق متصل أعلنت بيلوسي أنها تواصلت مع الجيش الأمريكي للتأكد من أن الرئيس المنتهية ولايته لن يكون قادراً على استخدام الرموز النووية، متوعدة بأن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنحَّ سريعاً. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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