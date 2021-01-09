منع موقع تويتر في وقت متأخّر الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من كتابة التغريدات عبر الحساب الرسمي المخصّص لرئيس الولايات المتّحدة.

فبعد وقت قصير من إقدام تويتر على تعليق الحساب الشخصي لترمب، غرّد الرئيس الجمهوريّ المنتهية ولايته مستخدماً الحساب الرسمي، لكنّ التغريدات قد تمّ حذفها سريعاً.

وقال موقع تويتر لوكالة الصحافة الفرنسية: إنّ "استخدام حساب آخر في محاولة للالتفاف" على حسابٍ تمّ سابقاً تعليقهُ هو أمر "مخالف لقواعدنا".

وأوضح الموقع أنّ الحسابات العائدة إلى جهات حكوميّة "لن يتمّ تعليقها بشكل دائم، ولكننا سنتّخذ إجراءات من أجل الحدّ" من القدرة على استخدامها.

وكان ترمب اتّهم في وقت سابق الجمعة تويتر بالتآمر "لإسكاته" بعدما أقدم الموقع على تعليق حسابه الشخصي "بشكل دائم".

وعلّق تويتر الجمعة "بشكل دائم" الحساب الشخصي لترمب، متحدّثاً عن مخاطر حصول "تحريض جديد على العنف" من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، بعد يومين من أعمال الشغب التي قام بها عدد من أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول لساعات عدّة.

كما أوقفت شركة تويتر الجمعة حساب الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بسبب "انتهاك" قواعدها.

وقال ترمب على الحساب الرسمي الذي يتابعه 33.4 مليوناً: "لن يتم إسكاتنا"، وذلك بعد أن حظرت تويتر حسابه الشخصي نهائياً. وأضاف: أن "تويتر غير معني بحرية التعبير"، وذلك قبل أن تحذف الشركة التغريدتين.

ولفت بعدها إلى أنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابه نهائياً الجمعة، خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف بعد اقتحام مئات من أنصاره لمبنى الكونغرس يوم الأربعاء.

ونشر ترمب تغريداته الأخيرة على حساب الرئيس بعد أن حظرت شركة تويتر حسابه الشخصي.

من جهته أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، الخميس أنّ حسابَي ترمب على موقعي فيسبوك وإنستغرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمّى ولمدة "أسبوعين على الأقلّ"، وذلك على خلفية اقتحام الكونغرس.