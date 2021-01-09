سياسة
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واشنطن تدرج قائد الحشد الشعبي العراقي ضمن القائمة السوداء
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها أدرجت قائد الحشد الشعبي العراقي ومستشار الأمن الوطني السابق فالح الفياض، ضمن القائمة السوداء، لربطه بانتهاكات لحقوق الإنسان خلال المظاهرات المناوئة للحكومة في 2019 التي شهدت مقتل مئات المحتجين.
واشنطن تدرج قائد الحشد الشعبي العراقي ضمن القائمة السوداء
أمريكا اتهمت الفياض بأنه جزء من خلية أزمة تشكلت في أواخر 2019 لإخماد الاحتجاجات / AA
9 يناير 2021

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على قائد الحشد الشعبي العراقي ومستشار الأمن الوطني السابق فالح الفياض، وربطت بينه وبين انتهاكات لحقوق الإنسان خلال المظاهرات المناوئة للحكومة في 2019 التي شهدت مقتل مئات المحتجين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أدرجت الفياض ضمن القائمة السوداء، واتهمته بأنه جزء من خلية أزمة تشكلت في أواخر 2019 لإخماد الاحتجاجات بدعم من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني المدرج أيضاً ضمن القائمة السوداء الأمريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: "من خلال إدارة والإشراف على قتل المتظاهرين السلميين العراقيين، فإن المتشددين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة على الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان العراقيين من جهودهم للاحتجاج السلمي والسعي إلى العدل واجتثاث الفساد في بلادهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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