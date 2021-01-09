سياسة
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جاوش أوغلو يدعو إدارة بايدن لرفع عقوبات "كاتسا" عن تركيا
أشار جاوش أوغلو إلى أن بلاده تقدر زيارة جو بايدن عقب محاولة الانقلاب التي تعرضت لها منتصف يوليو/تموز 2016 وإبداءه التضامن مع تركيا حكومة وشعباً حين كان يتولى منصب نائب الرئيس.
جاوش أوغلو يدعو إدارة بايدن لرفع عقوبات "كاتسا" عن تركيا
وزير الخارجية التركي قال إن البلدين يملكان تحالفاً يتحدى الزمن / AA
9 يناير 2021

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى رفع العقوبات المفروضة على تركيا ضمن قانون "كاتسا"، والتحرك ضد منظمة "كولن" الإرهابية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جاوش أوغلو لوكالة الأنباء الرسمية الإسبانية "EFE"، الجمعة، أكد فيها أن بلاده تولي أهمية لعلاقاتها المتجذرة مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن البلدين يملكان تحالفاً يتحدى الزمن وله دور فعال في تشكيل المشهد السياسي العابر للأطلسي. لكن جاوش أوغلو لفت إلى وجود خلافات مهمة لا يمكن إنكارها مع الولايات المتحدة تهدد الأمن القومي لتركيا.

وتابع أن الخلافات تتمثل في التعاون بين الولايات المتحدة وتنظيمات PKK, PYD, YPG الإرهابية، وعدم تحرك واشنطن ضد منظمة "كولن" الإرهابية، وفرض عقوبات ضد تركيا.

وذكر أن إيجاد طريقة لحل خلافاتنا في هذه القضايا المهمة مطلب ملح ليس فقط لعلاقاتنا الثنائية، ولكن أيضاً لسلامة وحيوية التعاون عبر الأطلسي.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن بلاده تقدر زيارة بايدن عقب محاولة الانقلاب التي تعرضت لها منتصف يوليو/تموز 2016 وإبداءه التضامن مع تركيا حكومة وشعباً حين كان يتولى منصب نائب الرئيس.

وأضاف "لذلك نأمل أن تساعد هذه التجربة الإدارة الأمريكية الجديدة في اتخاذ خطوات فورية وملموسة تجاه منظمة كولن الإرهابية وزعيمها".

واستطرد "لكن قبل كل شيء نأمل منها أن تدرك أهمية العلاقات التركية الأمريكية واتخاذ الخطوات الضرورية لزيادة إمكاناتها، ولتحقيق ذلك يجب معالجة الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية كما يفعل الحلفاء".

وأوضح أن الخطوة الأولى لذلك تكون بإنهاء العقوبات المفروضة على تركيا في إطار قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة "كاتسا" تحت ذريعة شراء منظومة الدفاع الروسية "S-400".

وأكد أنه لا مكان للتهديدات والعقوبات بين الحلفاء، وأن تلك العقوبات استهداف مباشر لسيادة تركيا بغض النظر عن إطارها ومستندها وأهدافها وحجمها.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا على خلفية شرائها المنظومة الدفاعية الروسية، استناداً على قانون "كاتسا" الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب، ودخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس/آب 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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