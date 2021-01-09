سياسة
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على متنها 62 شخصاً.. إندونيسيا تعلن تحطم طائرة ركاب من طراز بيونغ
ذكرت وسائل إعلام أنه قد عُثر على أجزاء حطام شمالي جاكرتا، يُعتقد أنها تعود لطائرة "سريويجايا إير" التي فقدت السلطات الإندونيسية الاتصال معها في وقت سابق السبت، وعلى متنها 62 شخصاً.
على متنها 62 شخصاً.. إندونيسيا تعلن تحطم طائرة ركاب من طراز بيونغ
ذكرت وسائل إعلام أنه جرى العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا، يُعتقد أنها تعود لطائرة "سريويجايا إير" / Reuters
9 يناير 2021

أعلنت السلطات الإندونيسية تحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ بعد أن فقدت الاتصال معها وعلى متنها 62 شخصاً.

وذكرت وسائل إعلام أنه قد عُثِر على أجزاء حطام شمالي جاكرتا، يُعتقد أنها تعود لطائرة "سريويجايا إير".

وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت في وقت سابق السبت فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل على متنها 62 شخصاً، بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وقالت أديتا إراواتي، المتحدثة باسم وزارة النقل الإندونيسية إن طائرة ركاب من طراز بوينغ 737-500 أقلعت من جاكرتا في رحلة جوية داخلية في الساعة 13:56، وفقدت الاتصال ببرج المراقبة في الساعة 14:40 بالتوقيت المحلي.

وأوضحت المتحدثة في بيان أن الطائرة كانت متجهة من جاكرتا إلى مدينة بونتياناك، مركز محافظة كاليمانتان الغربية.

وذكر البيان أن عمليات البحث عن الطائرة المفقودة جارية بالتنسيق مع وكالة الإنقاذ والبحث الوطنية واللجنة الوطنية لسلامة النقل.

بدورها ذكرت شركة الطيران "سريويجايا" (المشغلة للطائرة المفقودة) أن الطائرة كانت في رحلة جوية تقدر مدتها بـ90 دقيقة من جاكرتا إلى بونتياناك.

وأوضحت الشركة أن الطائرة كانت تقل 56 راكباً و6 من أفراد طاقمها عندما فُقد الاتصال بها.

وتقضي الطائرات المتوجهة من جاكرتا إلى بونتياناك معظم الرحلة فوق بحر جاوة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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