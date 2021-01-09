سياسة
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مخلفات مليشيات حفتر.. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
قال مدير إدارة البحث عن الرفات في "الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين"، لطفي توفيق، إن فرق هيئته اكتشفت مقبرة جماعية جديدة في منطقة "مشروع الربط 2" في مدينة ترهونة الليبية جنوب العاصمة طرابلس.
مخلفات مليشيات حفتر.. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
السلطات الليبية قالت إنه لم يجرِ التعرف على العدد الكلي للجثث الموجودة في المقبرة حتى اللحظة / AA
9 يناير 2021

أعلنت الحكومة الليبية، السبت، العثور على مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس.

وقال مدير إدارة البحث عن الرفات في "الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين"، لطفي توفيق، إن فرق هيئته اكتشفت مقبرة جماعية جديدة في منطقة "مشروع الربط 2" في ترهونة، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف توفيق أن "الفرق تمكنت من انتشال 4 جثث من المقبرة، ومازالت تواصل البحث"، وأشار إلى أنه حتى اللحظة لم يجرِ التعرف على العدد الكلي للجثث الموجودة في المقبرة.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، اكتشفت الهيئة، العديد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة التي كانت خاضعة لسيطرة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، قبل التاريخ المذكور.

وتعاني ليبيا منذ سنوات، صراعاً مسلحاً، حيث تنازع مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ومنذ 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدماً في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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