أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، عدداً من المسؤولين بينهم وزير النقل لزهر هاني، على خلفية استيراد لوازم خاصة في الخطوط الجوية الجزائرية.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، أن تبون أعفى وزير النقل لزهر هاني، والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية بخوش علاش، ومسؤول خدمات الإطعام في الشركة، لعماري منير كمال، من مناصبهم.

وأضاف البيان أن "هذا القرار جاء بعد استيراد الشركة لوازم خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة (احتياطات النقد) وإيلاء الأولوية للإنتاج الوطني".

ومنذ سنوات تسعى الجزائر لكبح فاتورة الواردات حفاظاً على احتياطات النقد الأجنبي المتهاوية منذ الأزمة النفطية في عام 2014.

وتبلغ احتياطات النقد الأجنبي لدى الجزائر نحو 50 مليار دولار، بعدما كانت 194 مليار دولار عام 2014.

كما أشار بيان الرئاسة الجزائرية إلى تكليف وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، بمهام وزير النقل بالنيابة.

وتعاني الخطوط الجزائرية مصاعب مالية منذ سنوات وسط دعوات لتقليل تعداد موظفيها الذي يقارب 10 آلاف، وهو يفوق حسب خبراء طاقتها المالية قياساً بأسطولها (56 طائرة).