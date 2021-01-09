سياسة
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بعد تحرير بحارة أوكرانيين في ليبيا.. أردوغان: تركيا ستناضل من أجل أصدقائها
ردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد شكره لتركيا على مساعدتها في تحرير بحارة أوكرانيين في ليبيا، قائلاً :"معاً سنناضل من أجل أصدقائنا وإخوتنا في أنحاء العالم كافة".
بعد تحرير بحارة أوكرانيين في ليبيا.. أردوغان: تركيا ستناضل من أجل أصدقائها
أردوغان يعرب في رد على تغريدة زيلينسكي على موقع تويتر عن سعادته لعودة البحارة الأوكرانيين سالمين لمنازلهم / Reuters
9 يناير 2021

ردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد شكره لتركيا على مساعدتها في تحرير بحارة أوكرانيين في ليبيا، قائلاً :"معاً سنناضل من أجل أصدقائنا وإخوتنا في أنحاء العالم كافة".

وأعرب أردوغان في رد على تغريدة زيلينسكي على موقع تويتر، عن سعادته لعودة البحارة الأوكرانيين سالمين إلى منازلهم, وشارك في تغريدته العلمين التركي والأوكراني.

وأمس الجمعة، قدم الرئيس الأوكراني، في تغريدة على تويتر، الشكر لنظيره التركي، على المساعدة في إطلاق سراح 4 بحارة أوكرانيين كانوا محتجزين في ليبيا منذ 2016.

وقال زيلينسكي: "أشكر بشكل خاص رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان على المساعدة في إجلاء مواطنينا، أنا ممتن لدعم تركيا".

والخميس، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن 4 من مواطنيها من طاقم الناقلة "كابتن خيام"، الذين احتجزوا في المنطقة البحرية الليبية عام 2016، سيعودون إلى بلادهم.

فيما أعلن جهاز الشرطة القضائية بطرابلس، في بيان الأربعاء، ترحيل 4 أوكرانيين متهمين بتهريب محروقات على متن الناقلة (الكابتن خيام) كانت قد ضُبطت في فبراير/شباط 2016، على بعد أكثر من 20 ميلاً قبالة الساحل الليبي الغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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