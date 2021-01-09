أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، السبت، استئناف رحلاتها إلى الدوحة، اعتباراً من الاثنين، لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2017.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها بتويتر: "سافر مع الخطوط السعودية من جدة والرياض إلى الدوحة ابتداءً من يوم الاثنين"، دون تفاصيل أكثر.

والخميس، أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها عبر الأجواء السعودية.

عبور قطريين إلى السعودية

في سياق متصل، استقبلت السلطات السعودية، السبت، أول مسافرين قطريين إلى البلاد عبر المنفذ الحدودي البري بينهما، والمعروف باسم "سلوى" و"أبو سمرة"، بعد أن أعادت المملكة تشغيله، بعد إغلاق تجاوز 3 أعوام إثر الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017.

وبثت وكالة الأنباء السعودية (واس)، وقناة الإخبارية السعودية عدداً من مقاطع الفيديو والصور لاستقبال المواطنين القطريين بحفاوة.

والمعبر الذي يطلق عليه السعوديون اسم "سلوى"، والقطريون اسم "أبو سمرة"، يعد شرياناً تجارياً مهماً بين البلدين، وهو المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر مع سائر العالم.

ويقع المعبر "أبو سمرة" على بعد نحو 110 كيلومترات من مدينة الدوحة عاصمة قطر في حدودها الغربية الجنوبية، ويقابلها بالجانب الآخر معبر سلوى على الحدود السعودية.

وبحسب وكالة "واس" فإن الجمارك السعودية أعلنت، السبت، بدء أعمال منفذ سلوى بالتعاون مع قطر، واستقبلت عدداً من القادمين مع بدء افتتاحه.

فيما بثت قناة الجزيرة القطرية لقطات لإعادة فتح المعبر، بعد يوم من إعلان الدوحة استئناف حركة المرور عبر المنفذ.

وحسب بيان مكتب الاتصال الحكومي القطري، السبت، يلزم جميع القادمين إلى المنفذ بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

ترحيب خليجي بعودة القطريين

واهتم مغردون بالخليج بينهم سعوديون، ومنصات إعلامية سعودية بوصول القطريين عبر المعبر.

وغرد حساب بعنوان "فردوس"، (سعودي): "الدار داركم إن ما شالتكم الأرض تشيلكم عيونا ياهلا وغلا بأهل قطر أهلنا وحبايبنا".

كما قال حساب "ياسر العتيبي" (سعودي)، "حياك الله كل القطريين والقطريات ما جيتم إلا لداركم ولا جيتو إلا عند أهلكم

وأضاف حساب "مطبق عبد الله السويلم" (كويتي): "3 سنوات محرومين الطرفين من لقاء الأقارب والخلان، إن شاء الله أيامكم كلها فرح وسرور".

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن مواطن قطري (لم تسمه) عقب دخوله من المعبر: "الجميع متعاونون واستقبلونا بالورد إخواننا بالسعودية أكثر فرحاً بقدومنا، وهذا أسعدنا كثيراً".

وتربط بين السعودية وقطر، علاقات نسب وقرابة بين العائلات تمتد لأزمنة سابقة.

وأعلنت الكويت في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى معالجة تداعيات الأزمة الخليجية، فضلاً عن إعلان إماراتي السبت عن موقف مماثل.

وشهدت القمة الخليجية التي عُقدت الثلاثاء بمدينة العلا السعودية، توقيع إعلان يفيد بالمصالحة بين الرباعي العربي (الرياض، أبوظبي، المنامة، القاهرة) والدوحة.

فيما أعلنت الخطوط الجوية القطرية إعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، وذلك بعد يومين من توقيع الاتفاق.