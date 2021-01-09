سياسة
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التوتر في الخليج.. إيران تنظم عرضاً بحرياً وإسرائيل تنشر منظومة دفاع صاروخي
أجرى الحرس الثوري الإيراني عرضاً بحرياً في الخليج بمشاركة عشرات السفن ومئات الزوارق. في المقابل، نشرت إسرائيل دفاعات صاروخية جنوبي البلاد فيما ينظر إليه على أنه إجراء احترازي بعد مرور أيام على ذكرى مقتل قاسم سليماني.
التوتر في الخليج.. إيران تنظم عرضاً بحرياً وإسرائيل تنشر منظومة دفاع صاروخي
 الحرس الثوري الإيراني يجري عرضاً بحرياً في الخليج / AFP
9 يناير 2021

وسط تصاعد التوترات الإقليمية بشأن برنامج طهران النووي، أجرى الحرس الثوري الإيراني السبت عرضاً بحرياً في الخليج، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وجرى تنظيم العرض البحري بالقرب من جزيرة فارسي الإيرانية، حيث احتجزت القوات الإيرانية زورقين تابعين للبحرية الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2016.

وقال التلفزيون الإيراني إن المناورة نظمت بالتزامن مع ذكرى الواقعة.

وأظهرت لقطات مصورة عشرات السفن التي شاركت في المناورة. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن مئات الزوارق شاركت في هذا الحدث.

وتجري إيران بشكل دوري مناورات عسكرية في مياه الخليج وأماكن أخرى في البلاد تقول إنها تهدف إلى تحسين جاهزية قواتها المسلحة.

ويوم الثلاثاء، أجرت إيران تدريبات مكثفة بطائرات بدون طيار جرى تنسيقها عبر نقاط مختلفة في البلاد.

من جانبها، نشرت إسرائيل دفاعات صاروخية في جنوب البلاد فيما ينظر إليه على أنه إجراء احترازي.

وحسب أسوشيتد برس، شوهدت بطاريات صواريخ "باتريوت" المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية ونظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، السبت، على الطريق المؤدي إلى منتجع إيلات الإسرائيلي الواقع على البحر الأحمر.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، جرى نشر الدفاعات في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وهي وحدة النخبة التابعة للحرس الثوري والتي تشرف على وكلاء إيران بالخارج.

وحلت الذكرى السنوية لسليماني في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، لكن الدفاعات ما زالت منتشرة، على ما يبدو بسبب مخاوف من توترات إقليمية قبل أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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