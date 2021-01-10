أهم الأحداث:

أردوغان: مستقبل تركيا في الاتحاد الأوروبي وعضويته من أولوياتنا، والخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى الدوحة.. وقطريون يدخلون السعودية براً.

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أردوغان: مستقبل تركيا في الاتحاد الأوروبي وعضويته من أولوياتنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من الأولويات السياسية لأنقرة. [TRT عربي]

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي إن الأحداث الأخيرة التي جرت في أمريكا وأوروبا أظهرت مجدداً ازدواجية المعايير المتبعة ضد تركيا، مضيفاً أن الذين عارضوا جهود تركيا لوضع أسس قانونية لوسائل التواصل الاجتماعي مارسوا أكثر النماذج بدائيةً للرقابة عليها. [TRT عربي]

الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى الدوحة.. وقطريون يدخلون السعودية براً

تعتزم الخطوط الجوية السعودية استئناف رحلاتها إلى الدوحة، اعتباراً من الاثنين، فيما استقبلت السعودية أول مسافرين قطريين عبر المنفذ الحدودي البري بينهما، بعد إغلاق تجاوز 3 أعوام إثر الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017. [TRT عربي]

وعبر أول مواطن قطري، صباح السبت، إلى الأراضي السعودية عبر منفذ "سلوى" الحدودي، بعد أن أعادت المملكة تشغيله تنفيذاً لاتفاق المصالحة الخليجية، وقال المواطن إن السلطات السعودية على المنفذ استقبلتهم بالورود. [TRT عربي]