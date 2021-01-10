سياسة
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تهديدات إيرانية بطرد مفتشي وكالة الطاقة الذرية ما لم تُرفع العقوبات عنها
أكد نائب في البرلمان الإيراني أن طهران ستطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم رفع العقوبات عنها بحلول 21 فبراير/شباط.
تهديدات إيرانية بطرد مفتشي وكالة الطاقة الذرية ما لم تُرفع العقوبات عنها
البرلمان الإيراني أقر قانوناً في نوفمبر/تشرين الثاني يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة / AP
10 يناير 2021

قال برلماني إيراني يوم السبت إن إيران ستطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم رفع العقوبات عنها بحلول 21 فبراير/شباط، وهو موعد نهائي حدده البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون.

كان البرلمان قد أقر قانوناً في نوفمبر/تشرين الثاني يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015، وذلك إذا لم يتم تخفيف العقوبات.

وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، وقالت الحكومة إنها ستنفذه.

وقال النائب البرلماني أحمد أمير عبادي فرحاني: "إذا لم يرفع الأمريكيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير (شباط)، فإننا سنطرد، بمقتضى القانون، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد بالتأكيد، وسننهي التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن هناك التزاماً على إيران للسماح بدخول المفتشين.

وأضاف بومبيو: "مرة أخرى، يستخدم النظام الإيراني برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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