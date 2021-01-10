شارك مئات الإسرائيليين، مساء السبت، في مظاهرات حاشدة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينتي القدس وتل أبيب، وذلك رغم الإغلاق الشامل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن عشرات الإسرائيليين حاولوا اقتحام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أنّ المحتجين نجحوا في اختراق إحدى نقاط التفتيش، واقتربوا من مقر إقامة نتنياهو.

ولفتت إلى أنّ جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" تدخل لمنع وصول المحتجين إلى مقر إقامة رئيس الوزراء.

كما شهدت مدينة تل أبيب تجمعات أخرى للمتظاهرين ضد نتنياهو، بحسب المصدر ذاته.

وللأسبوع الـ29، تشهد إسرائيل مظاهرات ضد نتنياهو للاحتجاج على سياساته سواء بشأن مواجهة أزمة كورونا، أو للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

والثلاثاء الماضي قررت الحكومة فرض إغلاق مشدد بدءاً من ليلة الخميس الجمعة، ولمدة أسبوعين، للحد من تفشي الوباء.

وسجلت إسرائيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 آلاف و808 إصابات بكورونا، ليبلغ الإجمالي 484 ألفاً و83، توفي منهم 3633.‎