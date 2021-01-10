أعلن الجيش الإندونيسي تحديد موقع الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المنكوبة التي سقطت أمس في البحر بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، وعلى متنها 62 شخصاً.

ورصدت إندونيسيا، الأحد، إشارات قد تكون من مسجل رحلة طائرة سريويجايا إير، كما انتشلت بعض الأشلاء وأجزاء يعتقد أنها من الطائرة.

وفي وقت سابق من الأحد، قال هادي تججونو، قائد الجيش الإندونيسي، للصحفيين في العاصمة جاكرتا، إن السفينة الحربية KRI Rigel التي تشارك في جهود البحث عن حطام الطائرة المنكوبة رصدت إشارات من جسمين يعتقد أنهما الصندوقان الأسودان اللذان يعودان للطائرة.

وأضاف: "نأمل أن نصل قريبا للصندوقين كي نتمكن من معرفة سبب الحادث".

واختفت الطائرة بوينغ 737-500، التي كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان، من شاشات الرادار بعد أربع دقائق من إقلاعها.

وهذا أول حادث كبير لشركة طيران في إندونيسيا منذ تحطم طائرة ليون إير بوينغ 737 ماكس في عام 2018 الذي أودى بحياة 189 من الركاب وأفراد الطاقم. وتحطمت تلك الطائرة أيضاً في بحر جاوة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا.

وقال باجوس بوروهيتو رئيس وكالة البحث والإنقاذ للصحفيين على متن سفينة عسكرية: "لقد رصدنا إشارات في نقطتين، قد يكون هذا هو الصندوق الأسود... سوف نتحقق من ذلك".

وذكرت تقارير إعلامية أن الأشلاء نُقلت إلى مستشفى تابع للشرطة للتعرف عليها.

وانتشلت فرق البحث والصيادون في وقت سابق حطاماً آخر يعتقد أنه من الطائرة في البحر قبالة جاكرتا.

وقال هنري ألفياندي مساعد رئيس أركان القوات الجوية الإندونيسية في إفادة صحفية: "أنا متفائل بأننا سنجد (الطائرة) قريباً".

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية من مخاطر هطول أمطار غزيرة ورياح قوية قد تعرقل جهود البحث والإنقاذ.

وطائرة البوينغ 737-500 التي أُنتجت قبل نحو 27 عاما أقدم من بوينغ 737 ماكس التي تحاصرها المشكلات.

وقالت شركة بوينغ في بيان: "نحن على اتصال مع شركة الطيران ومستعدون لدعمهم خلال هذا الوقت العصيب... مشاعرنا مع الطاقم والركاب وعائلاتهم".