سياسة
4 دقيقة قراءة
مع الخشية من لجوء ترمب إليه.. من الذي يتحكم برموز إطلاق النووي الأمريكي؟
حذر وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وليام بيري من أن رموز الإطلاق النووي لا تزال بيد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، ودعا بايدن إلى إلغاء حصرية التحكم برموز الإطلاق النووي.
مع الخشية من لجوء ترمب إليه.. من الذي يتحكم برموز إطلاق النووي الأمريكي؟
يرافق الرئيس في كل الظروف فريق عسكري يتولى نقل حقيبة الرموز النووية التي تحوي كل ما يلزم لإطلاق ضربة نووية / Reuters
10 يناير 2021

دعا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وليام بيري في مقالة نشرتها صحيفة "بوليتيكو" اليومية، الرئيس المنتخب جو بايدن إلى إلغاء حصرية التحكم برموز إطلاق السلاح النووي، معتبراً أن النظام الساري حالياً "مخالف للديمقراطية، وتخطاه الزمن ولا لزوم له وخطير للغاية".

وحذّر بيري الذي تولى حقيبة الدفاع في عهد بيل كلينتون من عام 1994 حتى عام 1997، بأن رموز إطلاق الصواريخ النووية لا تزال بيد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، المتّهم بالتحريض على أعمال العنف التي شهدها الكونغرس الأربعاء.

واعتبر بيري في المقال أنه "حان الوقت لسحب حقيبة الرموز النووية من يد هذا الرئيس وكل الرؤساء الذين سيخلفونه" في المنصب. وشدد على أن حصر الرموز النووية بيد الرئيس "لم يعد ضرورياً"، وأن "وجود الحقيبة النووية في ذاته يشكل خطراً على أمننا القومي".

ويرافق الرئيس في كل الظروف فريق عسكري يتولى نقل حقيبة الرموز النووية التي يطلق عليها تسمية "فوتبول" (كرة القدم)، والتي تحوي كل ما يلزم لإطلاق ضربة نووية.

ما هي الحقيبة النووية؟

وتزن الحقيبة النووية عشرين كيلوغراماً وهي ملفوفة بالجلد الأسود، وتحتوي الرموز والمفاتيح التي يحتاجها رئيس الدولة إذا قرر شن ضربة نووية، وترافق الرئيس في أي مكان يكون فيه.

وتسمى الرموز الموجودة في الحقيبة النووية الأمريكية بـ"رموز الذهب" ويتم توفيرها من قبل وكالة الأمن القومي، وتطبع على بطاقة بلاستيكية بحجم بطاقة الائتمان تسمى "بسكويت"، لأن البطاقة ملفوفة في فيلم مبهم، تبدو مثل مغلفات البسكويت، ويمكن للرؤساء حمل هذه البطاقة خارج الحقيبة النووية.

الحق المطلق

وذكّر وزير الدفاع الأسبق بأن الرئيس يُمنح منذ لحظة توليه المنصب "الحق المطلق بشن حرب نووية"، وهو "لا يحتاج في ذلك إلى رأي أحد. لا رأي لوزير الدفاع في هذا الأمر، ولا دور للكونغرس".

وتساءل بيري "لمَ هذه المخاطرة؟ هل نعتقد حقاً أن الرئيس يجب أن يمتلك السلطة المطلقة لتدمير كوكبنا بلحظة؟".

وذكّر بيري بأن الرئيس الأسبق هاري ترومان هو من قرر عقب الدمار الذي لحق بهيروشيما وناغازاكي قبل 75 عاماً جراء القنبلة الذرية عدم استخدام هذا السلاح مجدداً.

وروى بيري أن ترومان "اقتنع بضرورة سحب السلاح الذري من أيدي العسكريين. لذا أعلن ترومان أن أي قنبلة ذرية لن تُلقَى ما لم يعطِ شخصياً تصريحاً بذلك". واعتبر أن "ترومان أوجد سابقة خطيرة بحصر القدرة على التحكّم بيد شخص واحد".

ورغم أن القانون الأمريكي يمنح الرئيس صلاحية حصرية في شن ضربة نووية، فإن إعطاء الأمر بذلك يحتاج من الناحية القانونية إلى سلسلة إجراءات يتعين على الرئيس اتخاذها، تتمثل في الاتصال بمركز عمليات وزراة الدفاع (البنتاغون)، وقراءة رموز تحديد الهوية للتأكد من أنه هو الذي يعطي هذا الأمر، وهي الرموز التي تبقى في البطاقة.

آلة موت

ودعا بيري الرئيس المنتخب إلى الإعلان منذ لحظة توليه منصبه أنه "سيتقاسم الحق في استخدام السلاح النووي مع مجموعة محصورة من أعضاء الكونغرس".

وجاء في المقال "في 20 يناير/كانون الثاني إذا سارت الأمور كلها على ما يرام ستتنفس البلاد والعالم الصعداء".

وتابع بيري "بعد أداء جو بايدن القسَم ستكون حقيبة الرموز النووية بيده. وسيكون على عاتق بايدن التخلص منها، والحرص على عدم حصر أقوى آلة موت صنعت على الإطلاق بيد إنسان غير معصوم من الخطأ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us