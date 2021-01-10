قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد، الأحد، إن بلاده سلمت تركيا رسمياً بروتوكول التعاون في المجال المائي الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.

وسيرأس رشيد وفداً حكومياً في زيارة رسمية إلى تركيا بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، لغرض التفاوض بشأن بروتوكول التعاون.

وأضاف رشيد في تصريح للصحيفة الرسمية (الصباح)، أن "مسودة البروتوكول المائي التي ستجري مناقشتها مع تركيا تتضمن الإطلاقات المائية المطلوبة، بالتنسيق مع الجانب التركي".

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما، والتي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج.

ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار الهاطلة في البلاد على مدى السنوات الماضية.

وعبر الوزير العراقي عن ثقته بأن "يتعامل الجانب التركي مع الملف بواقعية"، مضيفاً "نشعر أن هناك رغبة حقيقية بين الجانبين بحلحلة هذا الملف.. هناك تجاوب ملموس من تركيا".

وأجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى إلى تركيا استغرقت يوماً واحداً، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.